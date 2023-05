Từ Hải Dương lên Cao Bằng đón người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 2, thị trấn Trùng Khánh (Trùng Khánh, Cao Bằng), Tổ công tác Công an huyện Trùng Khánh phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Acent màu trắng có biểu hiện nghi vấn. Dừng phương tiện kiểm tra, xác định trên xe có 4 người, trong đó có 3 người Trung Quốc. Những người này không xuất trình được giấy tờ, thủ tục nhập cảnh theo quy định.

Lái xe người Việt Nam và nhóm 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị bắt giữ.

Tổ công tác đã đưa các trường hợp trên về trụ sở Công an huyện để làm việc, quá trình làm việc nhóm người Trung Quốc khai nhận trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm việc làm.

Lái xe người Việt Nam tên N.V.M. (sinh năm 1978, trú tại xã Ngọc Dương, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) khai nhận đón nhóm người Trung Quốc này từ khu vực biên giới xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng đến huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang để nhận 4 triệu đồng.

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm xét thấy vụ việc trên có dấu hiệu nghi vấn tổ chức môi giới đưa dẫn người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nên Công an huyện Trùng Khánh đã chuyển hồ sơ vụ việc và người vi phạm cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng xử lý theo quy định của pháp luật./.