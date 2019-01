Thu phí đổi tiền mới, tiền lẻ có phạm pháp?

PC_Article_AfterShare_1

Đáp ứng nhu cầu có tiền lẻ, tiền mới để mừng tuổi và lễ chùa đầu năm, nhiều đối tượng đã thực hiện đổi tiền ăn chênh lệch. Hành vi này có vi phạm quy định của pháp luật hay không? Phóng viên VOV phỏng vấn Luật sư Giang Hồng Thanh, Văn phòng luật sư Giang Thanh về vấn đề này.

Luật sư Giang Hồng Thanh.

Luật sư Giang Hồng Thanh: Việc đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông là một hoạt động được pháp luật cho phép. Cụ thể, tại Thông tư 25 của Ngân hàng Nhà nước ngày 2/12/2013 quy định về hoạt động thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tuy nhiên chỉ có những tổ chức được Nhà nước cho phép mới được hoạt động đổi tiền, trong đó có Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở giao dịch ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước. Ngoài các đơn vị này, mọi hoạt động đổi tiền ở cá nhân, tổ chức khác đều bất hợp pháp.

PV: Tuy nhiên, hiện nay có nhiều cá nhân kinh doanh, trục lợi tiền mới, tiền lẻ. Những đối tượng kinh doanh này không được Ngân hàng Nhà nước cho phép thì sẽ bị xử lý thế nào, thưa luật sư?

Luật sư Giang Hồng Thanh: Năm nào cũng vậy, gần Tết, Thủ tướng Chính phủ lại ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán. Năm nay, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 34 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Tại điều 9 Chỉ thị này quy định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành địa phương tổ chức tốt công tác điều hòa, cung ứng đủ tiền mặt cho nền kinh tế, nhất là trong dịp Tết; chỉ đạo các tổ chức tín dụng bảo đảm việc cung ứng dịch vụ thanh toán, hệ thống ATM/POS hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt; tăng cường các hoạt động thanh toán phục vụ sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; tổ chức các dịch vụ ngoại hối, thu đổi ngoại tệ phục vụ khách du lịch; tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý, sử dụng tiền mệnh giá nhỏ, lẻ hợp lý, tiết kiệm trong dịp Tết; bảo đảm an ninh, an toàn kho quỹ; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền mặt mệnh giá nhỏ không đúng quy định của pháp luật.

Nếu hoạt động đổi tiền mặt không đúng quy định của pháp luật thì sẽ bị xử lý, xử phạt hành chính theo Nghị định 96 năm 2014 của Chính phủ ban hành ngày 17/10/2014 Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Cụ thể, tại Khoản 5 Điều 30 của Nghị định này quy định: phạt tiền từ 20 triệu-40 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm đổi tiền không đúng quy định của pháp luật.

PV: Theo ông, người đi đổi tiền lẻ của bị xử lý gì hay không?

Luật sư Giang Hồng Thanh: Theo Điều 30 Nghị định 96 phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với hành vi đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Hiểu theo quy định này thì bất cứ hoạt động nào đổi tiền không đúng quy định đều bị xử phạt từ 20-40 triệu đồng.

Căn cứ quy định này thì người đổi tiền cũng sẽ bị phạt tiền.

PV: Trong trường hợp người đổi tiền mới, tiền lẻ qua mạng xã hội như zalo, facebook.. thì làm thế nào cơ quan chức năng có thể kết luật họ kinh doanh tiền mới, tiền lẻ trái phép hay không vì có người cho rằng họ đăng cho vui?

Luật sư Giang Hồng Thanh: Bây giờ lên mạng xã hội hay lên web tìm kiếm, chỉ cần gõ chữ “đổi tiền lẻ” thì sẽ hiện lên hàng triệu dịch vụ quy đổi tiền lẻ. Tại khoản d Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định: Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.

Theo quy định này, nếu người đăng tin nói rằng chỉ đăng tin cho vui, cơ quan pháp luật không phát hiện, bắt quả tang bất cứ hành vi vi phạm nào thì cũng không thể xử phạt vi phạm hành chính được. Cho dù trên thực tế, ngoài việc đăng tin họ còn thực hiện việc đó nhưng nếu không bắt quả tang, không có nguồn tin tố giác, không phát hiện được thì cũng không thể xử phạt được.

PV: Như luật sư nói thì phải có tang chứng, vật chứng, hoặc có người chứng kiến, tố giác việc này thì mới có cơ sở để xử lý?

Luật sư Giang Hồng Thanh: Đúng như vậy, không chỉ pháp luật xử lý vi phạm hành chính mà kể cả pháp luật hình sự, mọi hành vi được coi là nguy hiểm cho xã hội đều phải là hành vi có thực. Nếu không thể chứng minh đó là hành vi có thực thì không thể xử lý được.

PV: Cơ quan nào được ra quyết định xử lý người đổi tiền không đúng quy định pháp luật, thưa luật sư?

Luật sư Giang Hồng Thanh: Theo Nghị định 96 năm 2014 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, thẩm quyền xử phạt được quy định gồm những cá nhân, tổ chức sau: Chánh thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Cục trưởng Cục thanh tra, giám sát ngân hàng, Chánh thanh tra giám sát ngân hàng, Trưởng đoàn thanh tra do Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định....

PV: Chính quyền địa phương có vai trò gì trong việc ngăn chặn việc đổi tiền không đúng quy định, thưa ông?

Luật sư Giang Hồng Thanh: Theo quy định tại Nghị định 96 chuyên biệt trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng thì những cá nhân, tổ chức trên mới có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Trong trường hợp phát hiện thấy hoạt động đổi tiền không đúng quy định, chính quyền địa phương cần thiết thông báo với những cá nhân, tổ chức nêu trên để xử lý vi phạm.

PV: Xin cảm ơn luật sư./.

