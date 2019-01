Lực lượng 363 TPHCM bắt giữ hàng chục đối tượng trong 4 ngày nghỉ Tết

Sau 4 ngày triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp 363, Công an TPHCM đã tăng cường xử lý nhiều vụ việc, bắt giữ nhiều đối tượng, bảo đảm an toàn các hoạt động vui Tết Dương lịch của nhân dân trên địa bàn.

Theo Công an TPHCM, 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 trên địa bàn thành phố xảy 33 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 7 vụ cướp tài sản, 2 vụ cố ý gây thương tích, 9 vụ cướp giật tài sản, 15 vụ trộm tài sản. Hiện công an đã điều tra khám phá 17 vụ, bắt giữ 24 đối tượng.

Quá trình tuần tra, riêng Tổ công tác 363 thuộc Công an thành phố và Công an quận, huyện đã phát hiện, xử lý nhanh 7 vụ, bắt 10 đối tượng có nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự và 3 đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi; ngoài ra, phát hiện và xử lý 73 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

