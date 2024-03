Tuấn "Phò mã" bị bắt vì tội đánh bạc

Khởi tố, bắt giam đối tượng cho vay nặng, tấn công người thi hành công vụ

VOV.VN - Tổ chức cho nhiều người vay lãi “cắt cổ”, Võ Tấn Tùng (48 tuổi), trú thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk còn tấn công lực lượng công an khi bị khám nhà. Với các hành vi này, Tùng đã bị Công an huyện Krông Pắk khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý về 2 tội danh, vào chiều 2/3.