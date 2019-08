U50 “phù phép” hồ sơ để chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng

Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Hậu (48 tuổi, trú huyện Hương Sơn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Hoàng Thị Hậu. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra, sau khi rà soát các doanh nghiệp hoàn thuế trên địa bàn huyện Hương Sơn, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ phát hiện Công ty Hào Hùng (do Lê Khánh Hào, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn làm giám đốc) từ năm 2011 đến năm 2015 đã thực hiện 23 kỳ hoàn thuế với số tiền 59,5 tỷ đồng nên đã thu thập hồ sơ, tài liệu và các thông tin có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Công ty này.

Theo đó, để thực hiện hành vi của mình, Hoàng Thị Hậu nhờ Lê Khánh Hào đứng tên để thành lập Công ty Hào Hùng và giữ chức vụ giám đốc, nhưng thực tế mọi hoạt động của Công ty đều do Hậu điều hành. Từ đó đến năm 2015, lợi dụng chính sách về hoàn thuế giá trị gia tăng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Nhà nước, Hậu đã mượn hàng của tư thương để làm thủ tục xuất khẩu, mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, bước đầu Cơ quan CSĐT CAHT có đủ căn cứ xác định: Trong khoảng thời gian này, Công ty Hào Hùng đã sử dụng hơn 1000 Hóa đơn GTGT mua hàng của gần 100 công ty ma trên cả nước để kê khai, quyết toán và hoàn thuế tại Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh, hàng hóa chủ yếu của số hóa đơn này là vật liệu xây dựng (Xi măng, sắt, thép…). sau đó lập hồ sơ hoàn thuế GTGT và để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước.