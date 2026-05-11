Vác dao truy sát hàng xóm vì nghi báo công an chuyện mình hát karaoke quá lớn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h ngày 8/5, Nguyễn Văn Xuyên (ngụ ấp Tam An 2, xã An Phước, thành phố Đồng Nai -trước đây là huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) tổ chức ăn nhậu và mở loa hát karaoke với âm lượng lớn.

Hành vi gây ồn ào, làm mất trật tự khu dân cư khiến người dân bức xúc phản ánh. Đến khoảng 15h cùng ngày, cán bộ Công an xã An Phước đã trực tiếp đến hiện trường để nhắc nhở Xuyên về việc giữ gìn trật tự chung.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Sau khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, Xuyên nảy sinh nghi ngờ anh Phan Văn Hậu (SN 1980, là hàng xóm đối diện) là người đã gọi điện báo công an.

Trong cơn nóng giận, Xuyên sang nhà Hậu chửi bới. Sau đó, đối tượng quay về nhà lấy 2 con dao chặt dừa, tiếp tục quay lại đuổi chém anh Hậu. Rất may, anh Hậu đã kịp thời né tránh nên chưa dẫn tới hậu quả đáng tiếc. Sự việc chỉ dừng lại khi vợ của Xuyên đến can ngăn và đưa đối tượng về nhà.

Ngay sau đó, anh Phan Văn Hậu đã đến cơ quan Công an để trình báo. Tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Xuyên.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.