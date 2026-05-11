  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Vác dao truy sát hàng xóm vì nghi báo công an chuyện mình hát karaoke quá lớn

Thứ Hai, 15:58, 11/05/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Nai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Xuyên (SN 1983) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” sau khi đối tượng này dùng hung khí tấn công hàng xóm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h ngày 8/5, Nguyễn Văn Xuyên (ngụ ấp Tam An 2, xã An Phước, thành phố Đồng Nai -trước đây là huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) tổ chức ăn nhậu và mở loa hát karaoke với âm lượng lớn.

Hành vi gây ồn ào, làm mất trật tự khu dân cư khiến người dân bức xúc phản ánh. Đến khoảng 15h cùng ngày, cán bộ Công an xã An Phước đã trực tiếp đến hiện trường để nhắc nhở Xuyên về việc giữ gìn trật tự chung.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc 

Sau khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, Xuyên nảy sinh nghi ngờ anh Phan Văn Hậu (SN 1980, là hàng xóm đối diện) là người đã gọi điện báo công an.

Trong cơn nóng giận, Xuyên sang nhà Hậu chửi bới. Sau đó, đối tượng quay về nhà lấy 2 con dao chặt dừa, tiếp tục quay lại đuổi chém anh Hậu. Rất may, anh Hậu đã kịp thời né tránh nên chưa dẫn tới hậu quả đáng tiếc. Sự việc chỉ dừng lại khi vợ của Xuyên đến can ngăn và đưa đối tượng về nhà.

Ngay sau đó, anh Phan Văn Hậu đã đến cơ quan Công an để trình báo. Tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Xuyên.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: Công an Đồng Nai bắt giữ đối tượng chém người karaoke
Truy nã nhân viên quán karaoke hành hung khách ở Hà Nội
VOV.VN - Vi Văn Thuận (26 tuổi, quê Nghệ An, nhân viên quán karaoke ở phường Phú Lương, TP Hà Nội) bị truy nã để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Quy định xử phạt karaoke gây ồn: Người dân đồng tình nhưng mong áp dụng linh hoạt
VOV.VN - Trước quy định mới về xử phạt hành vi tụ tập hát karaoke gây tiếng ồn tại khu dân cư, nhiều người dân TP.HCM bày tỏ sự quan tâm và đồng tình. Đồng thời có ý kiến cho rằng việc áp dụng cần có sự linh hoạt, phù hợp với thực tế.

Hát karaoke gây ồn ào, người chết, kẻ mang án tù chung thân
VOV.VN - Bực tức vì hàng xóm hát karaoke gây ồn ào, sau khi qua nhắc nhở nhưng vẫn không chịu tắt nhạc, đối tượng thủ sẵn một con dao qua "nói chuyện".

