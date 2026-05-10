  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hành hung chủ quán karaoke ở Đồng Nai rồi bỏ trốn, 3 đối tượng bị công an tạm giữ

Chủ Nhật, 15:19, 10/05/2026
VOV.VN - Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP. Đồng Nai cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi "Giết người".

Ba đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Văn Nam (SN 2002, quê Tây Ninh); Đoàn Trung Quốc (SN 2000, quê Cà Mau); Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1998, ngụ TP. Đồng Nai).

Hai đối tượng hành hung chủ quán karaoke đang bị tạm giữ

Sự việc xảy ra vào ngày 3/5 tại quán Karaoke "H.G.", phường Chơn Thành, TP. Đồng Nai (trước đó là thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước). Trong lúc tính tiền ra về, nhóm đối tượng trên đã xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán. Đỉnh điểm, các đối tượng dùng dao, ống tuýp và mũ bảo hiểm tấn công dữ dội chủ quán là anh H.H.T và nhân viên L.A.T.

Hậu quả, anh H.H.T bị thương tích nặng ở vùng đầu, phải chuyển cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Sau khi gây án, nhóm này đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng các đơn vị địa phương tóm gọn cả 3 đối tượng khi chúng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở phường Bình Hòa, TP.HCM (trước là TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
Tạm giữ đối tượng lái xe có nồng độ cồn, hành hung tài xế khác ở Hà Nội
Tạm giữ đối tượng lái xe có nồng độ cồn, hành hung tài xế khác ở Hà Nội

VOV.VN - Nguyễn Ngọc Ngân (SN 1971, Hà Nội) bị tạm giữ hình sự vì hành vi chèn ép xe khác rồi hành hung tài xế.

Áp lực giải phóng mặt bằng dự án lớn, Hưng Yên sẽ xử lý nghiêm hành vi trục lợi

VOV.VN - Áp lực giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị, du lịch sinh thái sân golf Khoái Châu đang đè nặng khi Hưng Yên đứng trước yêu cầu cơ bản hoàn thành trong tháng 4 này ở giai đoạn 1 để kịp bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư quốc tế.

Công an vào cuộc xác minh vụ nữ sinh bị hành hung trước cổng trường

VOV.VN - Công an xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) đang xác minh vụ việc một nữ sinh lớp 7 bị nhóm học sinh nam hành hung trước cổng trường sau giờ tan học, gây bầm tím và ảnh hưởng tâm lý.

