Hành hung chủ quán karaoke ở Đồng Nai rồi bỏ trốn, 3 đối tượng bị công an tạm giữ

Ba đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Văn Nam (SN 2002, quê Tây Ninh); Đoàn Trung Quốc (SN 2000, quê Cà Mau); Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1998, ngụ TP. Đồng Nai).

Hai đối tượng hành hung chủ quán karaoke đang bị tạm giữ

Sự việc xảy ra vào ngày 3/5 tại quán Karaoke "H.G.", phường Chơn Thành, TP. Đồng Nai (trước đó là thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước). Trong lúc tính tiền ra về, nhóm đối tượng trên đã xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán. Đỉnh điểm, các đối tượng dùng dao, ống tuýp và mũ bảo hiểm tấn công dữ dội chủ quán là anh H.H.T và nhân viên L.A.T.

Hậu quả, anh H.H.T bị thương tích nặng ở vùng đầu, phải chuyển cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Sau khi gây án, nhóm này đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng các đơn vị địa phương tóm gọn cả 3 đối tượng khi chúng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở phường Bình Hòa, TP.HCM (trước là TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật.