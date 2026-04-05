Truy nã nhân viên quán karaoke hành hung khách ở Hà Nội

Chủ Nhật, 14:38, 05/04/2026
VOV.VN - Vi Văn Thuận (26 tuổi, quê Nghệ An, nhân viên quán karaoke ở phường Phú Lương, TP Hà Nội) bị truy nã để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an TP Hà Nội vừa phát lệnh truy nã Vi Văn Thuận (26 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng sau vụ cùng nhóm dùng hung khí đuổi đánh khách tại phường Phú Lương.

truy na nhan vien quan karaoke hanh hung khach o ha noi hinh anh 1
Đối tượng Vi Văn Thuận.

Vụ việc xảy ra ngày 18/10/2025, xuất phát từ mâu thuẫn với khách đến hát, một nhóm nhân viên quán karaoke tại phường Phú Lương (TP Hà Nội) đã dùng hung khí đuổi đánh khách. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã dùng hung khí, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn.

Sau đó, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Vi Văn Thuận về tội Gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, sau đó đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 17/3, cơ quan công an ra quyết định truy nã.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân nếu phát hiện Vi Văn Thuận ở đâu cần báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 094.242.8228 hoặc công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: Hà Nội Vi Văn Thuận gây rối Công an truy nã
Tin liên quan

Thủ đoạn của nhóm đối tượng trộm hơn 300 con mèo ở Hà Nội
Thủ đoạn của nhóm đối tượng trộm hơn 300 con mèo ở Hà Nội

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá, bắt giữ một ổ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp mèo với quy mô lớn và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng trộm hơn 300 con mèo ở Hà Nội

Thủ đoạn của nhóm đối tượng trộm hơn 300 con mèo ở Hà Nội

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá, bắt giữ một ổ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp mèo với quy mô lớn và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn.

Nóng 24h ngày 5/4: Bắt nhóm cướp giật túi xách của cụ bà ngồi xe lăn
Nóng 24h ngày 5/4: Bắt nhóm cướp giật túi xách của cụ bà ngồi xe lăn

VOV.VN - Cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn đã bị một nhóm tiếp cận, giả vờ hỏi đường rồi cướp giật túi xách và bỏ chạy. Lực lượng Công an TP Hà Nội đã bắt giữ toàn bộ nhóm gây án.

Nóng 24h ngày 5/4: Bắt nhóm cướp giật túi xách của cụ bà ngồi xe lăn

Nóng 24h ngày 5/4: Bắt nhóm cướp giật túi xách của cụ bà ngồi xe lăn

VOV.VN - Cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn đã bị một nhóm tiếp cận, giả vờ hỏi đường rồi cướp giật túi xách và bỏ chạy. Lực lượng Công an TP Hà Nội đã bắt giữ toàn bộ nhóm gây án.

Hải Phòng triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn
Hải Phòng triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn

VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá thành công một đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí, đạn quân dụng quy mô lớn, hoạt động tinh vi, manh động; khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 12 đối tượng liên quan đường dây này.

Hải Phòng triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn

Hải Phòng triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn

VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá thành công một đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí, đạn quân dụng quy mô lớn, hoạt động tinh vi, manh động; khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 12 đối tượng liên quan đường dây này.

