Truy nã nhân viên quán karaoke hành hung khách ở Hà Nội

Công an TP Hà Nội vừa phát lệnh truy nã Vi Văn Thuận (26 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng sau vụ cùng nhóm dùng hung khí đuổi đánh khách tại phường Phú Lương.

Đối tượng Vi Văn Thuận.

Vụ việc xảy ra ngày 18/10/2025, xuất phát từ mâu thuẫn với khách đến hát, một nhóm nhân viên quán karaoke tại phường Phú Lương (TP Hà Nội) đã dùng hung khí đuổi đánh khách. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã dùng hung khí, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn.

Sau đó, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Vi Văn Thuận về tội Gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, sau đó đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 17/3, cơ quan công an ra quyết định truy nã.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân nếu phát hiện Vi Văn Thuận ở đâu cần báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 094.242.8228 hoặc công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.