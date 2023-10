Vạn Thịnh Phát lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư

VOV.VN - “Kết quả điều tra đến nay xác định Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỉ của 42.000 nhà đầu tư thông qua gian dối trong phát hành trái phiếu”. Đây là thông tin được lãnh đạo Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an thông tin tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều ngày 2/10 tại Hà Nội.