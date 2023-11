Vào dịch vụ "gái gọi", bị lừa 560 triệu đồng

Nam thanh niên giả làm "phụ nữ đơn thân", lừa đảo hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang bắt giữ đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo. Với thủ đoạn lập hội nhóm kín “Phụ nữ đơn thân” trên mạng xã hội, đối tượng đã lừa một người “ham của lạ” tại Đà Nẵng với số tiền hơn 350 triệu đồng…