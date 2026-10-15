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Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số bị phạt tới 200 triệu đồng

Thứ Năm, 18:09, 15/10/2026
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VOV.VN - Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị định số 389/2026/NĐ-CP ngày 14/10/2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt; việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Nghị định quy định mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 lần mức phạt tiền đối với tổ chức cho cùng hành vi vi phạm. Cụ thể, mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số tối đa là 100.000.000 đồng, đối với tổ chức tối đa là 200.000.000 đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, Nghị định còn quy định các hình thức xử phạt bổ sung gồm: Đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính và phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm...

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(Ảnh minh họa: VGP)

Kinh doanh xổ số không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bị phạt tới 200 triệu đồng

Đối với hành vi vi phạm về cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số, Nghị định quy định: 

Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi cho mượn, cho thuê hoặc chuyển nhượng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số.

Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với tổ chức hành vi kinh doanh xổ số không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kinh doanh xổ số không đúng địa bàn bị phạt tới 40 triệu đồng

Đối với hành vi vi phạm quy định về phân phối vé xổ số và địa bàn kinh doanh xổ số, Nghị định quy định phạt cảnh cáo đối với tổ chức có hành vi bán vé xổ số không đúng mệnh giá quy định ghi trên tờ vé xổ số; phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi thực hiện phân phối vé xổ số không đúng phương thức được phép phân phối.

Đặc biệt, Nghị định quy định các tổ chức nếu thực hiện kinh doanh xổ số không đúng địa bàn bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Làm giả vé xổ để tham gia lĩnh thưởng bị phạt tới 100 triệu đồng

Đối với hành vi vi phạm quy định về in vé xổ số, phát hành vé, Nghị định quy định phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng.

Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi làm giả vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với cá nhân không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số mua vé xổ số để dự thưởng.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với các nhân có hành vi sử dụng vốn và tài sản của nhà nước để tham gia mua vé xổ số.

Vi phạm bí mật thông tin của khách hàng trúng thưởng bị phạt tới 60 triệu đồng

Đối với hành vi vi phạm quy định về trả thưởng, Nghị định quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi trả thưởng cho những vé xổ số không đáp ứng đủ điều kiện trả thưởng theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau của tổ chức:

- Cố tình kéo dài thời gian trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng;

- Tổ chức tiêu hủy vé xổ số trúng thưởng đã trả thưởng nhưng lưu trữ chưa đủ thời gian quy định.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi vi phạm bí mật thông tin trả thưởng của khách hàng trúng thưởng.

Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi ủy quyền trả thưởng cho đại lý vượt quá giá trị giải thưởng được phép ủy quyền.

Vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh xổ số bị phạt tới 200 triệu đồng

Nghị định quy định doanh nghiệp kinh doanh xổ số thực hiện hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố thì bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 130.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả; cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng;

Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền; cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không tố giác hành vi tài trợ khủng bố mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp tiền, tài sản, nguồn tài chính, nguồn lực kinh tế, dịch vụ tài chính hoặc dịch vụ khác cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch, không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; không thực hiện phong tỏa tiền, tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 30/11/2026.

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PV/VOV.VN
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