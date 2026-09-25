Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khắc phục xong 108 tỷ đồng thiệt hại

Chiều 25/9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tiếp tục phiên xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tiến đã có đơn xin được xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe và được Tòa chấp thuận. Theo công bố của Hội đồng xét xử, các văn bản, tài liệu do luật sư cũng như bị cáo gửi đến thể hiện, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp khắc phục xong khoản bồi thường thiệt hại 108 tỷ đồng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên sơ thẩm. (Ảnh: Trọng Phú)

Tòa phúc thẩm cũng ghi nhận các văn bản của cá nhân, tổ chức được gửi đến, đề nghị tòa xem xét giảm án cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến. Trong đó, có hai văn bản Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức gửi đến tòa nêu tính cấp thiết khi xây dựng cơ sở 2 của bệnh viện, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực phía Bắc, góp phần giảm tải cho cơ sở chính.

Tính đến nay, hai cơ sở bệnh viện này đang hoàn thiện cơ sở vật chất. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã đi vào hoạt động cuối tháng 6/2026. Từ đó, hai đơn vị này xin tòa xem xét khoan hồng cho bị cáo Tiến và các đồng phạm.

Các bị cáo tại phiên xử phúc thẩm.

Bị cáo Nguyễn Doãn Tú (cựu Vụ phó trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế), bị cấp sơ thẩm tuyên 3 năm tù, cũng đã hoàn thành đủ nghĩa vụ nộp tiền của mình với khoản tiền phải khắc phục, bồi thường hậu quả là 29 tỷ đồng.

Trước đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.