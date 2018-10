Viện KSND huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai xin lỗi người bị truy tố oan

Chiều 15/10, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với ông Bùi Xuân Quang (44 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) do đã khởi tố, truy tố oan ông này về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 9/11/2015, ông Bùi Xuân Quang bị Công an huyện Vĩnh Cửu khởi tố, bắt tạm giam ông để điều tra về tội trộm 922 cây tràm, trị giá gần 27 triệu đồng của ông Hà Thế Quyền (ngụ huyện Vĩnh Cửu). Quyết định này được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu phê chuẩn.

Đến ngày 18/1/2016, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu ra quyết định truy tố ông Quang. Ngày 17/3/2016, ông Quang được tại ngoại sau 4 tháng 9 ngày bị tạm giam. Ngày 28/3/2016, Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu đưa vụ án ra xét xử, quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Trong quá trình điều tra bổ sung, ngày 24/4/2017, Công an huyện Vĩnh Cửu đã quyết định đình chỉ điều tra vụ án và điều tra bị can đối với ông Quang do chưa đủ cơ sở xác định chủ sở hữu đối với diện tích tràm thiệt hại, không có căn cứ kết luận hành vi của ông Quang là trộm cắp tài sản.

Tại buổi xin lỗi ông Quang, bà Phạm Thị Mến, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm từng cá nhân để xảy ra sai phạm; xin lỗi cá nhân ông Quang và gia đình.

Hiện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu và luật sư đại diện cho ông Quang đang thương lượng số tiền bồi thường./.

