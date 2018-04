Vĩnh Long: Xét xử 3 đối tượng nhậu say đánh người rồi đốt xe máy

Ngày 27/4, Tòa án Nhân dân huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm xét 3 bị cáo Nguyễn Phước Lộc (SN 1998, ngụ ấp Phước Hanh B, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ); Lê Thanh Nhân (SN 1/11/2000, ngụ ấp Phước Tân, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ) cùng về tội Cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ và Nguyễn Thanh Toàn (SN 1997, ngụ khóm 3, phường 9, thành phố Vĩnh Long về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, sau khi Lộc, Nhân, Toàn nhậu cùng nhóm bạn xong, trên đường đi về giữa Nhân và một người trong nhóm xảy ra mâu thuẫn rượt đuổi đánh nhau. Khi cả 2 rượt nhau thì thấy anh Lê Duy Khải (SN 1989) điều khiển xe máy biển số 64F6-5141 chở anh Lê Thanh Lâm (SN 1998) đang dừng lại xem, thấy vậy nhóm của Nhân lao vào đánh, riêng Toàn đã dùng cây kéo nhọn đâm anh Khải 3 nhát, anh Lâm 2 nhát.

3 đối tượng tại tòa, đánh người, đốt xe máy và chống người thi hành công vụ

Bị tấn công, anh Khải và anh Lâm bỏ chạy, sau đó Nhân đã lôi xe máy của anh Khải ra giữa đường rồi châm lửa đốt. Nhận được tin báo, hai cán bộ cảnh sát giao thông thành phố Vĩnh Long đến hiện trường thì một trong hai cán bộ bất ngờ bị Nhân đánh, trước thái độ hung hăng của đối tượng, nhóm công tác đã cho xe chạy đi và đồng thời gọi trợ giúp.

Vừa lúc này, lực lượng Công an phường 3, thành phố Vĩnh Long và bảo vệ dân phố đến hiện trường dập lửa và yêu cầu các đối tượng về trụ sở làm việc, nhưng Nhân và Lộc không hợp tác còn quay sang đánh lực lượng đang làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an huyện Long Hồ đã có mặt tại hiện trường dập lửa, khống chế Lộc và Nhân đưa về trụ sở làm việc, riêng Toàn bỏ chạy, đến ngày 11/11/2017 đã đến Công an đầu thú.

Theo bản kết luận pháp y về giám định thương tích của Trung Tâm pháp y tỉnh Vĩnh Long kết luận tỷ lệ thương tật của anh Khải là 18%, riêng anh Lâm từ chối giám định và không yêu cầu xử lý.

Theo bản kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 12/3/2018 của viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận Lê Thanh Nhân tại thời điểm gây án và hiện nay bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Trong quá trình điều tra 3 đối tượng Lộc, Nhân, Toàn đã nhờ gia đình khắc phục hậu quả cho bị hại 53 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Lộc 9 tháng tù giam; Lê Thanh Nhân 15 tháng tù treo cùng về tội Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ; Nguyễn Thanh Toàn 9 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích./.

