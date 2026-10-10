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Vụ án liên quan "Bầu Đoan": Viện kiểm sát trả hồ sơ điều tra bổ sung

Thứ Bảy, 12:16, 10/10/2026
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VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa trả hồ sơ vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn; Trốn thuế" xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á và các đơn vị liên quan để điều tra bổ sung.

Theo đó, nhận thấy kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cần thiết làm rõ thêm một số nội dung để việc xử lý chặt chẽ hơn, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trả hồ sơ vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á của ông Cao Tiến Đoan, tức “Bầu Đoan” để điều tra bổ sung.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ban hành kết luận, đề nghị truy tố 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á, UBND tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan. Trong số các bị can có ông Cao Tiến Đoan bị đề nghị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” và “Trốn thuế”.

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Doanh nhân Cao Tiến Đoan (tức Bầu Đoan, mặc áo cam đeo kính) bị khởi tố. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhiều bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ của tỉnh Thanh Hóa cũng bị đề nghị truy tố trong vụ án này. Trong đó gồm các ông Nguyễn Văn Thi (cựu Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa); Lê Phương Nam (cựu Phó bí thư Đảng ủy xã Hậu Lộc); Nguyễn Văn Long (cựu Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình thuộc Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh), bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Lê Anh Xuân (cựu Bí thư phường Hạc Thành); Trần Anh Chung (cựu Giám đốc Sở Công Thương); Lê Mai Khanh (cựu Chủ tịch UBND phường Đông Sơn); Tào Minh Hạnh (cựu Giám đốc Trung tâm hành chính công phường Nguyệt Viên) cùng ông Trịnh Ngọc An (cựu Giám đốc Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa) cùng Lê Như Tú (cựu Phó giám đốc Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa), bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Tạo điều kiện trúng đấu giá khu dân cư

Ông Cao Tiến Đoan (tức Bầu Đoan, sinh năm 1960, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á) là một doanh nhân nổi tiếng. Theo kết luận điều tra, năm 2020, sau khi được giao tài trợ Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa, ông Cao Tiến Đoan đề nghị lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện để Công ty Đông Á có dự án, nguồn thu bù đắp cho khoản kinh phí tài trợ bóng đá.

Sau đó, nhóm bị can nguyên là lãnh đạo tỉnh, thành phố Thanh Hóa cũ đã có những cơ chế tạo điều kiện ưu ái để Công ty Đông Á có nguồn lực thông qua dự án bất động sản. Cụ thể khu dân cư Quảng Thành (nay là phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) là dự án được tập trung làm rõ tại vụ án này.

Điều tra xác định giai đoạn 2023 - 2024, một số lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND thành phố Thanh Hóa (cũ) đã tạo điều kiện trái quy định giúp cho công ty của Bầu Đoan thuận lợi trúng đấu giá khu dân cư Quảng Thành rộng gần 20.000m2 (gồm 213 lô đất xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở liền kề) với giá trúng thầu 255 tỷ đồng.

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Trọng Phú/VOV.VN
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