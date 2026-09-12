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Công an Thanh Hóa tìm bị hại vụ có dấu hiệu “Lừa dối khách hàng”

Thứ Bảy, 11:11, 12/09/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang xác minh vụ việc có dấu hiệu tội phạm “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại hộ kinh doanh Câu lạc bộ Tuệ Minh Đường, địa chỉ số 83 Lê Thánh Tông và số 08 Trần Quý Cáp, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh năm 1950, trú tại số 83 Lê Thánh Tông, phường Sầm Sơn, sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook, TikTok có tên “Bố Đời U80” để quảng cáo, tư vấn, hướng dẫn sử dụng một số sản phẩm được giới thiệu là thuốc đông y nhằm mục đích bán hàng cho khách.

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Đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa và tang vật. Ảnh: CA Thanh Hóa.

Theo kết quả xác minh ban đầu, Nguyễn Hữu Nghĩa không có bằng cấp, không được đào tạo chuyên môn về đông y và không có giấy phép hành nghề. Tuy nhiên, người này vẫn thực hiện việc tư vấn, hướng dẫn điều trị cho nhiều khách hàng trên không gian mạng và bán các sản phẩm dạng thuốc đông y để thu lợi bất chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang thông báo tìm bị hại là những khách hàng đã được Nguyễn Hữu Nghĩa hoặc hộ kinh doanh Câu lạc bộ Tuệ Minh Đường tư vấn, giới thiệu và mua các sản phẩm dạng thuốc đông y.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo tìm bị hại. Ảnh: CA Thanh Hóa.

Cơ quan điều tra đề nghị những cá nhân từng liên hệ, được tư vấn, mua hoặc sử dụng các sản phẩm nêu trên chủ động liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Người dân có thông tin liên quan có thể liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa tại số 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; hoặc liên hệ đồng chí Trịnh Huy Anh, Điều tra viên, số điện thoại 0904.615.936. Thời hạn tiếp nhận thông tin trước ngày 20/9/2026.

 

Lê Hải/VOV.VN
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