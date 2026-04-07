Vụ án ma túy liên quan đến ca sĩ Chi Dân: Vì sao người mẫu An Tây bị truy tố?

Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây bị truy tố

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10 - chuyên án liên quan đến 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi tháng 3/2023. Các bị can bị truy tố về các nhóm tội: Vận chuyển trái phép chất ma túy; Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Không tố giác tội phạm; Che giấu tội phạm; Chiếm giữ trái phép tài sản; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đây là một trong những chuyên án ma túy lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam, với 227 bị can bị truy tố, trong đó có nhiều người nổi tiếng như ca sĩ Chi Dân (tức bị can Nguyễn Trung Hiếu); người mẫu An Tây (tức bị can Andrea Aybar Carmona); Nguyễn Đỗ Trúc Phương (tức "cô tiên từ thiện").

Người mẫu An Tây và tang vật khi mới bị bắt.

Ở vụ án này, người mẫu An Tây bị truy tố về hai tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" quy định tại điểm i khoản 1 Điều 249 và điểm a, b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo cáo trạng, từ năm 2020, Andrea Aybar Carmona (tức An Tây; quốc tịch Tây Ban Nha), làm nghề người mẫu và diễn viên tại Việt Nam, cư trú tại chung cư One Verandah, số 2 đường Bát Nàn, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.

Andrea Aybar Carmona thuê Văn Anh Duy làm trợ lý, hỗ trợ quay video đăng trên nền tảng Tiktok và đưa, đón Andrea đi làm. Duy được trả công 10 triệu đồng/tháng.

Đầu năm 2024, Andrea nhờ bị can Nguyễn Phước Bảo Lộc mua ma túy để sử dụng, nên khi Lộc đến khu vực Phố đi bộ Bùi Viện, Quận 1, chơi thì biết người đàn ông tên Ngọc (không rõ lai lịch) bán ma túy, Lộc đã mua cho Andrea 1 gói ma túy giá 500.000 đồng, giao ma túy tại khu vực gầm cầu Him Lam, Quận 7.

Sau đó, Andrea tiếp tục nhờ Lộc mua ma túy, để Andrea sử dụng và cho Lộc sử dụng cùng. Mỗi lần Lộc mua của Ngọc 1 gói ma túy, giá 800.000 đồng, đưa lại cho Andrea và lấy 1 triệu đồng. Mỗi lần lấy "hàng", Lộc sẽ đặt dịch vụ giao hàng công nghệ giao ma túy cho Andrea, hoặc Duy trực tiếp lấy đưa về cho Andrea.

Nhiều lần sử dụng ma túy, đưa ma túy cho bạn bè sử dụng

Cáo trạng xác định, dụng cụ sử dụng ma túy là của Andrea nhờ Duy mua, cất giấu tại chỗ ở của Andrea. Trong đó, cơ quan công an đã xác định được như sau:

Lần thứ nhất vào lúc 18h ngày 3/11/2024, Duy đến căn hộ của Andrea, để giúp Andrea quay Tiktok. Sau đó, Andrea lấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy đã mua trước đó đưa ra phòng khách, để Andrea và Duy sử dụng.

Lúc này, Nguyễn Phương Đông (bạn quen biết của Andrea) đến chơi, nên đã sử dụng ma túy cùng với Andrea và Duy. Trong lúc sử dụng ma túy, Đông lấy 1 gói Ketamine đổ ra tờ tiền, để sử dụng một mình, còn Andrea và Duy không sử dụng loại ma túy này.

Lần thứ hai vào ngày 8/11/2024, Duy đến căn hộ của Andrea, để chở Andrea đi quay Tiktok. Andrea nhờ Duy từ của Lộc 1 triệu đồng tiền ma túy, để Andrea và Duy sử dụng chung. Tiền mua ma túy được lấy từ số tiền là 20 triệu đồng của Andrea đã nhờ Duy nhận chuyển khoản từ công ty quảng cáo, Duy đồng ý.

Khoảng 2 tiếng sau, Duy đưa ma túy đến căn hộ của Andrea. Lúc này, Andrea vào phòng ngủ lấy dụng cụ sử dụng ma túy đưa cho Duy. Duy lấy ma túy bỏ vào nõ thủy tinh, sử dụng với Andrea.

Đến 23h cùng ngày, Duy đi về, còn Andrea tiếp tục sử dụng ma túy. Sau đó, bạn trai của Andrea là Nguyễn Trần Thái Nam đến chơi, thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Từ trái qua: Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, "cô tiên từ thiện" Nguyễn Đỗ Trúc Phương.

Về tài liệu chứng cứ, đối với số cần sa thu giữ trong phòng ngủ của Andrea, là ma túy của Andrea mua của người tên Kim (không rõ lai lịch), giá 800.000 đồng, cất giấu để sử dụng.

Đối với 2 gói ma túy dạng nước vui và 1 gói Ketamine, Andrea khai rằng ngày 2/11/2024 trong lúc dọn dẹp nhà thì thấy trong căn hộ có 1 túi nylon màu hồng. Andrea làm nghề diễn viên, nhiều bạn bè tới nhà chơi nên có thể do khách đến bỏ quên lại.

Andrea mở ra thấy bên trong có 1 gói Ketamine và 2 gói ma túy nước vui màu đỏ bên ngoài in chữ "Mango Orange Flavor" (Andrea biết là ma túy nước vui và Ketamine).

Do Andrea không sử dụng 2 loại ma túy này nên ngày 2/11/2024, khi Đông đến căn hộ của Andrea chơi thì Andrea lấy số ma túy trên đưa cho Đông, sau đó Đông kẹp gói Ketamine vào tờ tiền và lấy 2 gói ma túy nước vui bỏ vào trong túi quần rồi ra về.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các bị can khai nhận hành vi như đã nêu trên, phù hợp các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.