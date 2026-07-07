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Shark Bình bị cáo buộc "rửa tiền" cho đường dây Mr Pips 318 tỷ đồng như thế nào?

Thứ Ba, 05:13, 07/07/2026
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VOV.VN - Trong vụ án Mr Pips, nhà chức trách xác định từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT, tổng số tiền 318,9 tỷ đồng.

Ví Ngân lượng của Shark Bình là một mắt xích trong đường dây lừa đảo Mr Pips

Công an TP Hà Nội vừa ban hành bản Kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 188 bị can, với cáo buộc thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng từ nhiều bị hại. 

Trong vụ án này, hai đối tượng chủ chốt là Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, trú TP. Hồ Chí Minh) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú Hưng Yên) bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. 

Người từng xuất hiện trên các chương trình truyền hình là Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT công ty CP Ngân lượng) bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền".

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Mr Pips (trái) và Shark Bình tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Để thực hiện hành vi phạm tội và tạo thành mạng lưới lừa đảo chuyên nghiệp nhắm đến nhà đầu tư, Mr Pips Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận Tài vụ sẽ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có công ty CP Ngân lượng, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của người bị hại. 

Công ty CP Ngân lượng được thành lập đầu năm 2012, trụ sở chính tại phố Tam Trinh (TP Hà Nội) do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT. Bình là ngưởi chỉ đạo chung các hoạt động của công ty, đưa ra các quy định về mức phí với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trung gian. 

Phó Đức Nam trực tiếp liên hệ với cấp dưới của Nguyễn Hòa Bình để mở các tài khoản ví trung gia thanh toán, để nhờ đầu tư nạp rút tiền thông qua ví Ngân lượng với mức phí là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút + 1000 đồng đối với mỗi lần rút. Mức phí này được sự chấp thuận của Nguyễn Hòa Bình.

Quá trình chăm sóc sàn forex lừa đảo của Phó Đức Nam, cấp dưới của Nguyễn Hòa Bình lập ra các nhóm Telegram, tên nhóm thường gắn với chữ "hỗ trợ kỹ thuật", ví dụ như "GKFX - hỗ trợ kỹ thuật". 

Ngụy tạo các thông tin ví giả nhằm đối phó với cơ quan điều tra

Tháng 6/2020, công ty Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của các khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam, những sàn này có dấu hiệu lừa đảo. 

Theo kết luận điều tra, khi được cấp dưới báo cáo, Nguyễn Hòa Bình biết các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật, tuy nhiên do muốn cho ví ngân lượng của sàn forex tiếp tục hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch nên Bình đã chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin ví thật của sàn.

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Shark Bình (tức Nguyễn Hòa Bình, áo xanh đứng giữa) sau khi bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thay vào đó, nhóm của Nguyễn Hòa Bình tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví giả để cung cấp cho cơ quan công an. Cấp dưới của Bình kết hợp với Phó Đức Nam lập các thông tin giả tạo về số lượng khách hàng, số lần nạp và rút nhằm đối phó với cơ quan công an. 

Quá trình điều tra xác định từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng, tổng số tiền 318,9 tỷ đồng. Lực lượng chức năng xác định hành vi này của Nguyễn Hòa Bình và hai cấp dưới Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam vi phạm vào tội "Rửa tiền". 

Trọng Phú/VOV.VN
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