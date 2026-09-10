Vụ án Xôi lạc TV: Bình luận viên "Trâu gác bếp" khai gì tại cơ quan công an?

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên vừa đề nghị truy tố 74 bị can trong đường dây phát sóng trái phép các trận đấu bóng đá, thể thao trên các "kênh lậu" như Xôi lạc TV, Cà khịa TV, 90 Phút... Nhiều bị can là bình luận viên được xác định đã hưởng lợi bất chính hàng tỷ đồng từ hoạt động quảng cáo cho website đánh bạc và xâm phạm bản quyền.

Trong số các bị can là bình luận viên của đường dây Xôi lạc TV, có một cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng là bình luận viên "Trâu gác bếp" (tức Đinh Xuân Anh, SN 1998, trú Hà Nội). Trong vụ án này, "Trâu gác bếp" bị khởi tố về hai tội Tổ chức đánh bạc và Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng trong đường dây Xôi lạc TV. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại cơ quan công an, "Trâu gác bếp" Đinh Xuân Anh thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng tháng 3/2023, Đinh Xuân Anh bắt đầu vào làm bình luận viên bóng đá cho dự án 90 Phút của "Batman" Nguyễn Công Định. Quá trình làm ban đầu, Xuân Anh chưa được ký hợp đồng lao động với công ty CP Heligate nhưng đến tháng 2/2025 thì Xuân Anh được ký hợp đồng.

Khi bình luận, Xuân Anh lấy biệt danh là "Trâu gác bếp" và được làm việc trong nhóm bình luận viên, đồng thời khi bình luận có đọc các nội dung quảng cáo nhà cái đánh bạc trực tuyến như 8X BET. Để nhận tiền lương và thưởng, "Trâu gác bếp" sử dụng các tài khoản ngân hàng và một tài khoản trên sàn giao dịch tiền số OKX.

Xâm phạm bản quyền của hàng loạt nhà đài như K+, VTV Cab, FPT...

Theo điều tra, từ tháng 1/2025 đến tháng 2/2026, Đinh Xuân Anh đã trực tiếp bình luận 820 trận thi đấu thể thao, trong đó có 167 trận thể thao xâm phạm bản quyền của các đơn vị gồm: 82 trận bóng đá của giải Ngoại hạng Anh thuộc bản quyền phát sóng của K+; 70 trận bóng đá của các giải UEFA Champions League, Europa League, Serie A... thuộc bản quyền phát sóng của truyền hình VTV Cab; 15 trận bóng đá của giải V-League, FIFA Club World Cup thuộc bản quyền phát sóng của truyền hình FPT.

Điều tra thể hiện, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2023 đến tháng 1/2026, khi làm bình luận viên và quảng cáo cho trang web cờ bạc nói trên, "Trâu gác bếp" Đinh Xuân Anh đã thu lợi bất chính tổng số tiền 1,1 tỷ đồng.