English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vụ án Xôi lạc TV: Bình luận viên "Trâu gác bếp" khai gì tại cơ quan công an?

Thứ Năm, 05:30, 10/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bình luận viên "Trâu gác bếp" (tức Đinh Xuân Anh, SN 1998, Hà Nội) được xác định đã hưởng lợi bất chính hơn 1,1 tỷ đồng từ hoạt động quảng cáo cho website cờ bạc và xâm phạm bản quyền.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên vừa đề nghị truy tố 74 bị can trong đường dây phát sóng trái phép các trận đấu bóng đá, thể thao trên các "kênh lậu" như Xôi lạc TV, Cà khịa TV, 90 Phút... Nhiều bị can là bình luận viên được xác định đã hưởng lợi bất chính hàng tỷ đồng từ hoạt động quảng cáo cho website đánh bạc và xâm phạm bản quyền.

Trong số các bị can là bình luận viên của đường dây Xôi lạc TV, có một cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng là bình luận viên "Trâu gác bếp" (tức Đinh Xuân Anh, SN 1998, trú Hà Nội). Trong vụ án này, "Trâu gác bếp" bị khởi tố về hai tội Tổ chức đánh bạc và Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

vu an xoi lac tv binh luan vien trau gac bep khai gi tai co quan cong an hinh anh 1
Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng trong đường dây Xôi lạc TV. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại cơ quan công an, "Trâu gác bếp" Đinh Xuân Anh thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng tháng 3/2023, Đinh Xuân Anh bắt đầu vào làm bình luận viên bóng đá cho dự án 90 Phút của "Batman" Nguyễn Công Định. Quá trình làm ban đầu, Xuân Anh chưa được ký hợp đồng lao động với công ty CP Heligate nhưng đến tháng 2/2025 thì Xuân Anh được ký hợp đồng.

Khi bình luận, Xuân Anh lấy biệt danh là "Trâu gác bếp" và được làm việc trong nhóm bình luận viên, đồng thời khi bình luận có đọc các nội dung quảng cáo nhà cái đánh bạc trực tuyến như 8X BET. Để nhận tiền lương và thưởng, "Trâu gác bếp" sử dụng các tài khoản ngân hàng và một tài khoản trên sàn giao dịch tiền số OKX.

Xâm phạm bản quyền của hàng loạt nhà đài như K+, VTV Cab, FPT...

Theo điều tra, từ tháng 1/2025 đến tháng 2/2026, Đinh Xuân Anh đã trực tiếp bình luận 820 trận thi đấu thể thao, trong đó có 167 trận thể thao xâm phạm bản quyền của các đơn vị gồm: 82 trận bóng đá của giải Ngoại hạng Anh thuộc bản quyền phát sóng của K+; 70 trận bóng đá của các giải UEFA Champions League, Europa League, Serie A... thuộc bản quyền phát sóng của truyền hình VTV Cab; 15 trận bóng đá của giải V-League, FIFA Club World Cup thuộc bản quyền phát sóng của truyền hình FPT.

Điều tra thể hiện, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2023 đến tháng 1/2026, khi làm bình luận viên và quảng cáo cho trang web cờ bạc nói trên, "Trâu gác bếp" Đinh Xuân Anh đã thu lợi bất chính tổng số tiền 1,1 tỷ đồng. 

Võ Nam/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an Hải Phòng liên tiếp bắt giữ hai đối tượng bị truy nã người nước ngoài
Công an Hải Phòng liên tiếp bắt giữ hai đối tượng bị truy nã người nước ngoài

VOV.VN - Chỉ trong 2 ngày 4 và 5/9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an Hải Phòng phối hợp với công an các phường Hồng Bàng và Đồ Sơn bắt giữ thành công 2 đối tượng người Trung Quốc bị cơ quan công an nước này truy nã.

Công an Hải Phòng liên tiếp bắt giữ hai đối tượng bị truy nã người nước ngoài

Công an Hải Phòng liên tiếp bắt giữ hai đối tượng bị truy nã người nước ngoài

VOV.VN - Chỉ trong 2 ngày 4 và 5/9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an Hải Phòng phối hợp với công an các phường Hồng Bàng và Đồ Sơn bắt giữ thành công 2 đối tượng người Trung Quốc bị cơ quan công an nước này truy nã.

Đâm bà chủ quán lẩu dê tử vong rồi uống thuốc sâu tự tử
Đâm bà chủ quán lẩu dê tử vong rồi uống thuốc sâu tự tử

Do mâu thuẫn liên quan chuyện tình cảm, nợ nần và tiền bạc, một người đàn ông ở xã Nhân Cơ (Lâm Đồng) đã đến quán lẩu dê rồi dùng dao tấn công hai người, khiến chủ quán tử vong.

Đâm bà chủ quán lẩu dê tử vong rồi uống thuốc sâu tự tử

Đâm bà chủ quán lẩu dê tử vong rồi uống thuốc sâu tự tử

Do mâu thuẫn liên quan chuyện tình cảm, nợ nần và tiền bạc, một người đàn ông ở xã Nhân Cơ (Lâm Đồng) đã đến quán lẩu dê rồi dùng dao tấn công hai người, khiến chủ quán tử vong.

Nóng 24h ngày 8/9: Công an Hà Nội liên tiếp bắt giữ các đối tượng truy nã
Nóng 24h ngày 8/9: Công an Hà Nội liên tiếp bắt giữ các đối tượng truy nã

VOV.VN - Ngày 7/9, Công an Hà Nội cho biết, công an các địa phương trên địa bàn đã liên tiếp bắt giữ hai đối tượng truy nã về các hành vi “Cướp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nóng 24h ngày 8/9: Công an Hà Nội liên tiếp bắt giữ các đối tượng truy nã

Nóng 24h ngày 8/9: Công an Hà Nội liên tiếp bắt giữ các đối tượng truy nã

VOV.VN - Ngày 7/9, Công an Hà Nội cho biết, công an các địa phương trên địa bàn đã liên tiếp bắt giữ hai đối tượng truy nã về các hành vi “Cướp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật