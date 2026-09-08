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Công an Hải Phòng liên tiếp bắt giữ hai đối tượng bị truy nã người nước ngoài

Thứ Ba, 11:32, 08/09/2026
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VOV.VN - Chỉ trong 2 ngày 4 và 5/9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an Hải Phòng phối hợp với công an các phường Hồng Bàng và Đồ Sơn bắt giữ thành công 2 đối tượng người Trung Quốc bị cơ quan công an nước này truy nã.

Công an Hải Phòng thông tin, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố phát hiện một số trường hợp người nước ngoài, nghi vấn là các đối tượng truy nã của Công an Trung Quốc đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Chen Liang (nam, sinh ngày 11/9/1981), bị Công an thành phố Ly Thủy (Trung Quốc) truy nã về tội “Lừa đảo”; và He Yongjun (nam, sinh ngày 27/7/1978), bị Công an thành phố Nhạc Thanh (Trung Quốc) truy nã về tội “Tổ chức, vận hành cơ sở đánh bạc”.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật tại Trung Quốc.

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Phòng quản lý xuất cảnh bàn 02 đối tượng cho các đơn vị nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an

Ngày 5/9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã bàn giao 2 đối tượng cho các đơn vị nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, qua công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện một số trường hợp người nước ngoài có dấu hiệu nghi vấn là đối tượng đang bị Công an Trung Quốc truy nã và lẩn trốn tại Hải Phòng.

Đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, xác minh thông tin nhân thân, lai lịch và phối hợp với công an các địa phương tổ chức truy bắt.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, chỉ trong quý III/2026, đơn vị đã xác minh, truy bắt thành công 4 đối tượng truy nã của Công an Trung Quốc.

Kết quả này góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài, đấu tranh phòng, chống tội phạm có yếu tố nước ngoài; đồng thời thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân thành phố Hải Phòng.

PV/VOV.VN
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