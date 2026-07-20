Công an Khánh Hòa bắt giữ nghi phạm giết người sau 4 giờ truy xét

Trưa 19/7, người dân đi làm rẫy tại thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Hiệp phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 60 tuổi trong tình trạng đã phân hủy nên trình báo cơ quan công an. Nạn nhân được xác định là ông P.C. (sinh năm 1962, trú xã Suối Hiệp).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Suối Hiệp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét nóng.

Nghi phạm Lê Thành Phong, sinh năm 1961 tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Đến chiều cùng ngày (19/7), chỉ sau khoảng 4 giờ từ khi nhận tin báo, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm là Lê Thành Phong (sinh năm 1961, trú thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Dầu). Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu, sáng 17/7, Phong cùng ông P.C. đi tìm trầm hương và ngồi uống rượu tại khu vực thôn Khánh Thành Nam. Trong lúc uống rượu, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng nạn nhân có lời lẽ xúc phạm mẹ mình, nghi phạm Phong đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông P.C. tử vong tại chỗ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tang vật vụ án đã được thu giữ. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.