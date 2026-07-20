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Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng, giao dịch hơn 11 tỷ đồng ở Hải Phòng

Thứ Hai, 17:16, 20/07/2026
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VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng thông tin vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet trong mùa World Cup 2026, với tổng số tiền giao dịch hơn 11 tỷ đồng.

Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, từ tháng 5/2026, đối tượng Đ.V.Q (SN 1993, trú tại xã Kim Thành, Hải Phòng) đã móc nối với P.V.L (SN 1993, trú tại xã Tiên Lãng, Hải Phòng) để lấy một tài khoản đại lý (Agent) phục vụ hoạt động cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026.

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Đối tượng Đ.V.Q làm việc tại cơ quan công an

Sau khi có tài khoản, Đ.V.Q trực tiếp quản lý hoặc giao cho N.V.C (SN 1991, trú tại Tiên Lãng, Hải Phòng) quản lý, tiếp tục chia thành nhiều tài khoản thành viên (Member) cấp cho các con bạc tham gia cá cược bóng đá trên mạng, gồm: N.Đ.C (SN 1981) và N.Đ.V (SN 1974), cùng trú tại xã Kim Thành; D.V.Đ (SN 1991, trú tại Tiên Lãng). Riêng Đ.V.Q cũng tự lập nhiều tài khoản để trực tiếp tham gia cá độ.

Các đối tượng quy đổi tiền cá cược thông qua số điểm cược, liên lạc trên mạng xã hội Telegram và thực hiện giao dịch, chuyển khoản nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Dữ liệu trích xuất từ hệ thống cho thấy, từ tháng 5/2026 đến ngày 19/6/2026, các tài khoản trong đường dây đã thực hiện hơn 1.600 lượt cá cược với tổng cộng 233.510 điểm, tương ứng số tiền giao dịch trên 11 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng về các tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" theo Điều 321 và Điều 322 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Tuấn Linh-Nguyễn Gia/VOV.VN
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