Khen thưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn triệt phá thành công chuyên án ma túy

Tại buổi trao thưởng, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Công an quận Ngũ Hành Sơn nói chung, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố nói riêng trong đấu tranh, khám phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng và thu được lượng lớn ma túy này.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng trao thưởng cho Công an quận Ngũ Hành Sơn

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng đề nghị, thời gian tới, Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, điều tra, bóc gỡ các đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy nói riêng, đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, góp phần mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình,phát hiện đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ thành phố Hồ Chí Minh về tiêu thụ tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã xác lập chuyên án, triệt xóa, bắt giữ Phạm Đình Huy (25 tuổi), trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phạm Đình Huy và tang vật thu giữ trong Chuyên án

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 1 khẩu súng ngắn cùng 24 viên đạn bằng kim loại, 1 kg ma túy loại Ketamine, 1.000 viên thuốc lắc, 27 gói ma túy hiệu White có trọng lượng 0,3 kg (được ngụy trang như các gói cà phê)…

Vụ việc đã được Công an quận Ngũ Hành Sơn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và chuyển Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.