Xét xử vụ cựu cảnh sát đường thủy tiếp tay cho “bà trùm buôn lậu” Mười Tường

Theo cáo trạng, vào ngày 15/3/2012, Mười Tường thành lập Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Phát Đạt, nhưng cho Trần Văn Phương (tên gọi khác là Đôn) người làm thuê cho Mười Tường đứng tên chủ doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là mua bán đường cát, Mười Tường trực tiếp điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Để có nguồn đường cát bán, Mười Tường mua đường cát tại Campuchia nhập lậu đem về Việt Nam bán lại.

Nhằm tránh không bị lực lượng chức năng phát hiện, Mười Tường gặp Nguyễn Văn Võ (lúc này đang công tác tại Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang, giữ chức vụ Trạm trưởng Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu) nhờ Võ tạo điều kiện thuận lợi cho Mười Tường vận chuyển đường cát nhập lậu bằng ghe từ Campuchia vào Việt Nam qua đường biên giới xã Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu, An Giang). Võ đồng ý hứa tạo điều kiện, giúp đỡ Mười Tường. Khi các ghe của Mười Tường vận chuyển đường cát nhập lậu qua địa phận đoạn sông Tân Châu thuộc địa bàn quản lý đường sông của Võ thì Võ cho ca nô có gắn bảng hiệu Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang áp tải ghe vận chuyển đường nhập lậu của Hạnh vận chuyển vào nội địa, để không bị lực lượng chức năng khác bắt giữ.

Các bị cáo tại phiên tòa

Khoảng 17h, ngày 22/12/2012, Nguyễn Thị Kim Xuyến (chị của Mười Tường) điện thoại kêu Mai Văn Đẹp, Tống Trường Giang lấy ghe BKS AG-20735 điều khiển từ khu vực bến đò Cồn Tiên qua khu vực biên giới sang kho đường tại Campuchia nhận đường cát để vận chuyển về Việt Nam. Khoảng 14h, ngày 23/12/2012, sau khi nhận xong 80 tấn đường (1.600 bao, mỗi bao loại 50kg) thì Đẹp điện thoại cho Xuyến biết, được Xuyến cho biết chờ Mười Tường cho ý kiến vận chuyển thì thực hiện.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Mười Tường điện thoại kêu Đẹp điều khiển ghe chở đường cát về Việt Nam, khi qua khu vực biên giới thuộc địa phận Việt Nam thì điện thoại cho Mười Tường biết. Giang điều khiển ghe chở 80 tấn đường cát qua trạm kiểm soát vào Việt Nam thì Đẹp điện thoại cho Mười Tường và được Mười Tường Hạnh kêu vận chuyển về Tân Châu còn địa điểm giao đường cát thì cho biết sau. Giang điều khiển ghe đến đoạn sông Tiền cách biên giới Campuchia khoảng 150 m, lúc này Võ điều khiển ca nô chở Tổ công tác của Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu gặp ghe của Giang, Đẹp biết là người làm thuê cho Mười Tường nên không yêu cầu kiểm tra giấy tờ liên quan đến phương tiện, hàng hóa. Võ còn kêu Đẹp điều khiển ghe theo hướng Vĩnh Hòa, Tân Châu, còn Võ lên ca nô điều khiển theo sau cách ghe của Giang khoảng 20 m để cảnh giới, can thiệp khi bị lực lượng chức năng khác phát hiện bắt giữ.

Khoảng 2h, ngày 24/12/2012, Giang điều khiển ghe đến cuối đuôi cồn nhỏ thuộc địa phận xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp giáp ranh với xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang thì bị lực lượng Hải quan tỉnh Đồng Tháp chặn bắt kiểm tra giấy tờ, hàng hóa. Cùng lúc, Võ đến can thiệp cho rằng đang áp giải ghe về Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu để xử lý nên xảy ra tranh chấp thẩm quyền giải quyết.

Sau khi biết ghe chở đường cát lậu bị bắt, Mười Tường điện thoại kêu người làm công đến ghi hóa đơn Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Phát Đạt xuất bán 80 tấn đường cát cho Nguyễn Thị Hạnh địa chỉ Cao Lãnh, Đồng Tháp, rồi kêu Phương ký tên vào hóa đơn. Mười Tường cho đem hóa đơn đến trình cơ quan chức năng chứng minh hợp thức hóa nguồn gốc số đường cát bị bắt.

Sau đó, lực lượng Hải quan Đồng Tháp thống nhất giao cho Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang và bàn giao tiếp cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang xử lý theo thẩm quyền. Ngày 26/3/2013, UBND tỉnh An Giang ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính xử phạt Trần Văn Phương số tiền 60 triệu đồng, trả phương tiện ghe BKS AG-20735 và 80 tấn đường cát. Sau khi Phương nộp phạt xong, Công an tỉnh An Giang trả lại cho Đẹp chiếc ghe 80 tấn đường cát tang vật, cùng các giấy tờ có liên quan.

Ngày 14/7/2021, vì có đơn tố giác hành vi của Võ liên quan đến hành vi vi phạm vận chuyển 80 tấn đường cát nêu trên của nhóm của Mười Tường, nên sau đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thụ lý nguồn tin về tội phạm và tiến hành xác minh đối với Đẹp, Giang. Sau đó, các bị cáo Võ, Đẹp, Giang đầu thú khai nhận hành vi phạm tội và Hạnh, Võ, Đẹp, Giang bị khởi tố để điều tra xử lý về hành vi “Buôn lậu”.

Kết luận định giá tài sản của cơ quan chức năng tỉnh An Giang, xác định, tổng số lượng 80 tấn đường cát trắng tang vật vụ buôn lậu trị giá 1,2 tỷ đồng.

Liên quan vụ việc, Mười Tường yêu cầu người làm thuê chuyển cho Võ 379 triệu đồng theo yêu cầu của Mười Tường từ nguồn tiền bán đường cát, Cơ quan CSĐT tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý sau. Việc cán bộ, điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang điều tra, xác minh thiếu khách quan dẫn đến xử phạt vi phạm hành chính, Cơ quan điều tra sẽ tách ra đề xuất xử lý sau.