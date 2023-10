Xét xử vụ lập dự án "ma" chiếm đoạt gần 162 tỷ đồng ở Bình Dương

Năm bị cáo được đưa ra xét xử, gồm: Nguyễn Thanh Tùng (28 tuổi, Tổng giám đốc), Hoàng Anh Vui (28 tuổi, Phó giám đốc phụ trách pháp lý công ty), Lê Văn Công (45 tuổi), Nguyễn Anh Khoa (29 tuổi) và Châu Lê Minh Vẹn (35 tuổi).

5 bị cáo có mặt tại phiên tòa sáng 16/10 (ảnh: TL).

Trong sáng nay, 5 bị cáo có mặt đầy đủ tại phiên tòa. Hàng trăm bị hại cũng được triệu tập đến tham dự. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 5 ngày.

Trước đó, vào tháng 8/2022, vụ án lần đầu tiên được đưa ra xét xử sau hơn 2 năm được khởi tố. Tuy nhiên, tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Đến tháng 7/2023, vụ án tiếp tục được đưa ra xét xử nhưng hoãn do vắng nhiều bị hại và người liên quan.

Tháng 8/2023, tòa tiếp tục hoãn do 2 bị cáo đang giam giữ tại trại giam Bộ Công an chưa kịp trích xuất đưa về trại giam Công an tỉnh Bình Dương để dự phiên tòa.

Hàng trăm bị hại có mặt tại phiên tòa (ảnh: TL).

Theo cáo trạng, từ năm 2018 các bị cáo góp vốn thành lập Công ty địa ốc City Land Bình Dương. Sau đó, nhóm bị cáo này tiếp tục thành lập thêm Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Thành Công và Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Đầu tư và Phát triển địa ốc Thắng Lợi.

Sau khi đi vào hoạt động, các bị cáo tự phân lô 6 khu đất nông nghiệp và đặt tên thành các dự án: Dự án Khu dân cư Happy Home, Khu dân cư Happy Home 2, Khu dân cư Green Ctity 1, Khu dân cư Green Ctity 2, Khu dân cư Green Ctity 3 và Khu dân cư Phúc Long City.

Trong quá trình tự phân lô, các bị cáo cũng đã lập hồ sơ xin phép cơ quan chức năng nhưng đều bị trả lại. Mặc dù không được cấp phép nhưng các bị cáo vẫn đưa thông tin gian dối về dự án để ký thỏa thuận đầu tư, hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng các thửa đất không có pháp lý cho khách hàng để chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng và Hoàng Anh Vui bị bắt tạm giam từ tháng 2/2020; các bị cáo còn lại bị cấm khỏi nơi cư trú. Vụ án này có hơn 500 bị hại, số tiền các bị cáo lừa đảo gần 162 tỷ đồng.

Sau đó, 5 bị cáo đã khắc phục trả lại một phần tiền chiếm đoạt cho 176 bị hại với tổng số tiền là hơn 18 tỷ đồng.