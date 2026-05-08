Vụ bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong: Bàn Thị Tâm đang mang thai sẽ bị xử lý thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, trú tỉnh Ninh Bình) và khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về tội Giết người liên quan vụ bé gái 4 tuổi tử vong do bị bạo hành.

Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, Hiệp và Tâm sống chung như vợ chồng tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội. Cháu B.T.H. là con riêng của Tâm, sống cùng hai người từ tháng 3/2026. Khoảng 18h ngày 3/5/2026, Bệnh viện E tiếp nhận cháu H. trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, cơ thể có nhiều vết bầm tím. Kết quả giám định pháp y sơ bộ xác định cháu bị tổn thương cơ thể tới 99%.

Dù được cấp cứu tích cực, bé gái đã tử vong vào chiều 6/5. Cơ quan điều tra xác định, ngày 3/5, do bực tức trong sinh hoạt, Hiệp và Tâm đã nhiều lần đánh đập, hành hạ cháu H. bằng tay, dép và nhiều vật dụng khác. Đỉnh điểm, Hiệp dùng vòi xịt nước xịt liên tục vào vùng miệng, mũi cháu bé trong nhà tắm khiến nạn nhân bất tỉnh. Khi phát hiện cháu không còn phản ứng, cả hai mới gọi cấp cứu.

Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu H. trong khoảng một tháng trước đó, với tần suất 2-3 ngày/lần; thậm chí bỏ đói cháu nhiều ngày liên tiếp.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Đức Hùng - Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiện Duyên - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, có thể nói đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các đối tượng là hết sức tàn ác, phi nhân tính, không chỉ có tính chất ngược đãi, hành hạ mà còn thể hiện “lỗi cố ý” xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của cháu bé, khiến cháu bé bị tử vong một cách hết sức thương tâm, để lại sự đau xót và phẫn nộ rất lớn trong dư luận xã hội. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội khởi tố các đối tượng về tội danh “giết người” là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật.

Theo luật sư Hùng, việc khởi tố vụ án mới chỉ là giai đoạn đầu của quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan điều tra sẽ còn phải tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết khách quan của vụ án theo quy định của pháp luật. Tội danh và trách nhiệm pháp lý của các bị can chỉ được kết luận chính thức thông qua các quyết định hoặc bản án giải quyết vụ án đã có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, căn cứ vào các kết quả điều tra ban đầu thì các bị can sẽ có thể phải chịu các tình tiết định khung tăng nặng là: “Giết người dưới 16 tuổi” và phạm tội “có tính chất côn đồ” theo quy định tại điểm b và n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự, với khung hình phạt được quy định là bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Bên cạnh đó, các bị can cũng phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là: Phạm tội đối với “người lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần, hoặc các mặt khác” và “dùng thủ đoạn tàn ác để phạm tội” quy định tại điểm k và điểm m Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, khi phạm tội thì bị can Tâm đang mang thai nên sẽ được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là: “Người phạm tội là phụ nữ có thai” theo quy định tại điểm n Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Theo luật sư Hùng, đồng thời, tại Điều 40 Bộ luật hình sự cũng quy định: “Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử”. Theo quy định này thì bị can Tâm sẽ không bị áp dụng hình phạt tử hình. Đây là một trong những quy định mang tính nhân đạo của pháp luật hình sự, không chỉ cho bị can mà còn là để bảo vệ quyền lợi cho người con (mà bị can đang mang thai), thể hiện tính nhân văn sâu sắc trong chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta.

Luật sư Hùng cũng cho hay, trong những năm gần đây, đã xảy ra nhiều vụ việc bạo hành trẻ em hết sức đau lòng, khiến dư luận xã hội bàng hoàng và phẫn nộ. Dù các vụ án này đều đã bị xử lý rất nghiêm khắc, thậm chí có bị cáo bị tuyên án tử hình nhưng những bi kịch vẫn tiếp tục tái diễn.

Thực trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trước hết là sự xuống cấp về đạo đức và lối sống của một bộ phận người trong xã hội. Nhiều người thiếu kỹ năng làm cha mẹ, không biết kiểm soát cảm xúc nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, áp lực kinh tế, thất nghiệp, nghiện rượu bia, ma túy hay mâu thuẫn gia đình, sự đổ vỡ trong hôn nhân cũng khiến nhiều người trút giận lên trẻ nhỏ. Chỉ cần trẻ nhỏ khóc nhiều, học kém hoặc “làm phiền” cuộc sống riêng của người lớn thì rất dễ bị người lớn trút bạo lực lên người.

Đặc biệt, nhiều vụ án đau lòng đã xảy ra khi chính những người cha, người mẹ của các em vì mù quáng trong tình cảm, cộng với sự vô cảm, nhẫn tâm mà đã thờ ơ, tiếp tay hoặc bao che cho hành vi bạo hành của người tình, vợ hoặc chồng mới đối với con đẻ của chính mình. Ngoài ra, sự thờ ơ của cộng đồng và việc phát hiện, can thiệp chưa kịp thời của các cơ quan chức năng cũng là nguyên nhân khiến tình trạng bạo hành trẻ em vẫn tiếp diễn.

Để ngăn chặn và xử lý hiệu quả các vụ việc bạo hành trẻ em, luật sư Hùng cho rằng, cần có sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Trước hết, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu và xây dựng những cơ chế, biện pháp giám sát và hỗ trợ tại cộng đồng, để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em, đặc biệt là đối với các em có hoàn cảnh đặc biệt như: Trẻ mồ côi, lang thang, khuyết tật, có khó khăn về nhận thức, hoặc có cha mẹ ly hôn, hay cha mẹ vướng vào các tệ nạn xã hội, hoặc có các vấn đề bất ổn về tâm lý…Đồng thời, tiếp tục xem xét và hoàn thiện hơn nữa các quy định của pháp luật, để tạo ra những “chiếc khiên pháp lý” đủ mạnh, đủ vững chắc để bảo vệ các em, cũng như xử lý thật nghiêm minh, thích đáng đối với các hành vi vi phạm, để tăng cường tính răn đe, phòng ngừa chung.

Các nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, giúp trẻ biết tự bảo vệ và mạnh dạn lên tiếng khi bị xâm hại. Các thầy cô giáo cũng cần được trang bị các kiến thức và kỹ năng để có thể kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, những biểu hiện của việc trẻ bị bạo hành, để có những biện pháp can thiệp phù hợp.

Đồng thời, mỗi người lớn, các bậc làm cha, làm mẹ cũng cần phải tự trau rồi kiến thức và kỹ năng giáo dục, chăm sóc và yêu thương con cái đúng cách, tránh việc giáo dục bằng bạo lực, có thể ảnh hưởng xấu đến tâm sinh lý, sự phát triển lành mạnh của trẻ nhỏ