Bé 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở Hà Nội: Khởi tố người mẹ

Thứ Năm, 17:00, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tỉnh Tuyên Quang) vừa bị khởi tố để điều tra hành vi giết người, liên quan vụ bé 4 tuổi bị tử vong do bạo hành.

Ngày 7/5, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với Bàn Thị Tâm (SN 2006; thường trú tại: xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người. Tâm là mẹ đẻ của bé B.T.H (SN 2022), tử vong do bị mẹ và cha dượng bạo hành. 

Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004; thường trú tại: xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội Giết người.

Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp tại cơ quan công an
Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp tại cơ quan công an

Theo điều tra, Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm sinh sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, TP Hà Nội từ tháng 3/2026 đến nay. Ở cùng có cháu H (SN 2022; là con riêng của Tâm) và anh trai của Hiệp cùng người yêu.

​Chiều ngày 3/5, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H chuẩn bị lấy bánh, kẹo ra ăn. Cho rằng cháu ăn vụng nên Tâm đã lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu. Đánh xong Tâm bắt cháu H đứng góc nhà thì thấy cháu đi vệ sinh nên Tâm dùng tay đánh vào mặt rồi bảo cháu vào tắm.

Khi thấy cháu H đang nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi tiếp tục có hành vi bạo hành với cháu H. Tâm thấy vậy nhưng không nói gì và đi ra ngoài. Một lúc sau thấy cháu không gào khóc giãy giụa nữa thì Hiệp đi ra ngoài. Sau đó cháu H được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện E và tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Quá trình đấu tranh Hiệp và Tâm còn khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H, thậm chí bỏ đói nhiều ngày.

Trọng Phú/VOV.VN
Tin liên quan

Liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em, Bộ Y tế yêu cầu đảm bảo đường dây nóng 24/7

VOV.VN - Bộ Y tế có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Các địa phương cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa với các giải pháp đồng bộ trong phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

VOV.VN - Bộ Y tế có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Các địa phương cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa với các giải pháp đồng bộ trong phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Làm rõ vụ cha dượng bạo hành con riêng của vợ tại TP.HCM

VOV.VN - Công an phường Dĩ An, TP.HCM (trước là TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết đang tiến hành củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc một thiếu niên bị cha dượng bạo hành.

VOV.VN - Công an phường Dĩ An, TP.HCM (trước là TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết đang tiến hành củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc một thiếu niên bị cha dượng bạo hành.

Điều tra vụ bé gái nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành dẫn đến tử vong ở Hà Nội

VOV.VN - Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra vụ bé gái B.T.H (SN 2022) tử vong sau khi bị cha dượng và mẹ bạo hành tại phòng trọ ở phường Phú Diễn (TP Hà Nội).

VOV.VN - Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra vụ bé gái B.T.H (SN 2022) tử vong sau khi bị cha dượng và mẹ bạo hành tại phòng trọ ở phường Phú Diễn (TP Hà Nội).

