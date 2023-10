Vụ bắt cóc, sát hại bé 2 tuổi ở Hà Nội: Đang điều tra dấu hiệu đồng phạm

Ngày 2/10, tại họp báo thường kỳ của Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã thông tin thêm về quá trình điều tra vụ bắt cóc, sát hại bé 2 tuổi ở huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ phối hợp truy bắt đối tượng.

Đối tượng Giáp Thị Huyền Trang và hiện trường vụ việc

“Đến 21h, xác định là đối tượng đã nhảy cầu tự tử. Chúng tôi đã xét nghiệm ADN xác định đúng là đối tượng. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục mở rộng điều tra xem có dấu hiệu của đồng phạm không. Nếu không có dấu hiệu của đồng phạm trong vụ án này thì theo quy định của pháp luật, cơ quan điều tra sẽ đình chỉ vụ án, vì bị can đã chết.” - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

Quá trình điều tra đến nay, Công an TP Hà Nội xác định, sau khi đón cháu T. từ trường mầm non tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, đối tượng Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, Bắc Giang) đã sử dụng xe máy chở cháu T. đi thẳng xuống địa phận tỉnh Hưng Yên, liên tục di chuyển vòng quanh các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Mỹ Hào.

Khi di chuyển, Trang sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để gọi điện, nhắn tin cho bị hại đòi tiền chuộc, sau đó tắt máy nhằm che giấu, đối phó việc truy bắt của lực lượng Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Trên đường đi, cháu bé bị mệt, quấy khóc nhiều nên Trang sợ lộ sẽ bị lực lượng công an truy bắt. Do đó, đối tượng đã ra tay sát hại cháu bé để xoá dấu vết truy bắt của lực lượng công an và để bịt đầu mối, trước thời điểm gia đình bị hại đến cơ quan công an trình báo.

Sau khi sát hại cháu bé, Trang tiếp tục đòi tiền chuộc, quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng. Do lo sợ, gia đình cháu T. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Trang với tổng số tiền 550 triệu đồng.

Quá trình lẩn trốn, biết các lực lượng công an ráo riết truy bắt nên Trang đã cùng quẫn, nhảy cầu tự vẫn.