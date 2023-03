Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường ở Hà Nội: Hai cô giáo khai đã bạo hành

Liên quan đến vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi đến điểm mầm non tự phát trên địa bàn xã Vạn Điểm, Công an huyện Thường Tín (TP Hà Nội) đã xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc nạn nhân tử vong.

Theo đó, Công an huyện Thường Tín tiến hành tạm giữ hai cô giáo tại điểm mầm non tự phát là Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi). Quá trình làm việc với cơ quan công an, ban đầu hai người này cho rằng Lành đi lùi, va vào làm bé Đ. ngã ra nền nhà. Còn An thì bế trượt làm cháu bé ngã. Nhưng những điểm này không khớp với thương tích của nạn nhân.

Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành tại cơ quan công an

Sau đó, An và Lành đã thay đổi lời khai và thừa nhận có sự bạo hành cháu bé. Cụ thể, sáng 23/2 khi mẹ cháu Đ đưa cháu đến lớp. Sau đó, An và Lành đưa các cháu bé vào buồng ngủ thì bé Đ. khóc, chạy ra khỏi phòng. Do bực tức vì cháu không nghe lời, An và Lành đã bạo hành cháu bé.

Đến ngày 26/2, An tiếp tục bạo hành cháu Đ. khiến bé trai 17 tháng tuổi bất tỉnh. Cháu Đ. được đưa vào viện cấp cứu nhưng đến ngày 2/3, cháu bé đã tử vong.

Hiện, Công an huyện Thường Tín ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành để điều tra về hành vi Giết người./.