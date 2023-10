Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Đang điều tra nhóm quản lý Nhà nước

Ngày 2/10, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội

"Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini bị cháy. Ngoài ra, chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ án và mở rộng xem đối tượng này có đồng phạm không. Điều tra liên quan đến nhóm quản lý Nhà nước xem có vi phạm hay không để xử lý. Tinh thần là không có vùng cấm, không có ngoại lệ" - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, vụ án đã được đưa vào diện Thành ủy Hà Nội theo dõi và chỉ đạo.

Trước đó vào ngày 13/9, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ.

Bị can Nghiêm Quang Minh là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Vụ cháy diễn ra vào đêm 12/9, khiến 56 người tử vong.