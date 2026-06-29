Vụ cô gái bị tát trước cửa quán karaoke ở Ninh Bình: Tạm giữ hai đối tượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra lệnh Giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Cao Nam (34 tuổi, ở phường Châu Sơn, Ninh Bình) và Trần Quốc Đạt (34 tuổi, trú xã Tân Thanh, Ninh Bình) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trần Cao Nam và Trần Quốc Đạt tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 22h30 ngày 13/6, anh Lại Văn L. (26 tuổi, quê Lào Cai) điều khiển xe máy chở chị Trương Thị V. (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) đến khu vực trước quán Karaoke Rich (có địa chỉ tại tổ 2, phường Châu Sơn, Ninh Bình).

Thời điểm chị V. đi vào quán karaoke, Nam bất ngờ lôi kéo chị V. Đến khi bị chị V. phản ứng và từ chối, Nam đã tát vào mặt chị V. Sau đó, thấy anh L. ngồi trên xe sử dụng điện thoại chờ bên ngoài, Nam và Đạt tiếp tục lao vào hành hung anh L., bất chấp nạn nhân cố gắng giải thích.

Hậu quả, anh L. bị gãy xương cánh mũi hai bên, rách da cẳng tay trái, phải bỏ chạy khỏi hiện trường và được đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Hình ảnh liên quan đến vụ việc đã lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.