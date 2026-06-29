Ninh Bình triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt 94 đối tượng

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Ninh Bình đấu tranh, phá thành công Chuyên án 822M, triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh do Vũ Văn Bốn, tức "Bún", sinh năm 1986, trú tại phố Vĩnh Tiến, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cầm đầu; Đặng Văn Dương, sinh năm 1994, trú tại xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình là đối tượng chuyên vận chuyển ma tuý cho Vũ Văn Bốn.

Quá trình điều tra xác định Bốn thường xuyên sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để liên lạc với các đối tượng tại Sơn La, sau đó chỉ đạo Đặng Văn Dương ận chuyển ma túy về Ninh Bình tiêu thụ.

Sau thời gian xác lập chuyên án, lực lượng chức năng bắt quả tang Đặng Văn Dương cùng đồng phạm đang vận chuyển 1kg Ketamine và 5.000 viên ma túy tổng hợp. Đồng thời, nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng trong đường dây, thu giữ thêm hàng trăm gam ma túy, nhiều viên ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng cùng nhiều phương tiện, tài sản liên quan.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ Vũ Văn Bốn, Lê Văn Sơn cùng nhiều đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn phường Hoa Lư; đồng thời bắt giữ thêm các đối tượng mua bán ma túy khác, thu giữ hàng trăm gam Ketamine, hàng trăm viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật.

Trước đó, trong quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an các xã, phường đã bắt giữ 70 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 1,6kg ma túy, 654 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn và nhiều tang vật khác; đồng thời kiểm tra 235 đối tượng thuộc diện quản lý, phát hiện 13 trường hợp dương tính với ma túy.

Đến nay, Ban Chuyên án đã bắt giữ tổng cộng 94 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, che giấu tội phạm và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tổng tang vật thu giữ gồm hơn 3.420 gam ma túy các loại, hơn 6.400 viên ma túy tổng hợp, 4 khẩu súng, 5 viên đạn, 14 ô tô, xe mô tô, 250 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.