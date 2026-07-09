English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Khởi tố một phó hiệu trưởng và 3 bị can

Thứ Năm, 16:56, 09/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan công an đã khởi tố 4 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", liên quan vụ điểm 10 Toán nhiều bất thường tại Tuyên Quang.

Chiều 9/7, Ban Tuyên Giáo và Dân vận tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo, thông tin liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026. 

vu diem 10 mon toan o tuyen quang khoi to mot pho hieu truong va 3 bi can hinh anh 1
Toàn cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Phùng Phú)

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang Trần Mạnh Lợi chủ trì buổi họp báo.

Tại họp báo, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. 

vu diem 10 mon toan o tuyen quang khoi to mot pho hieu truong va 3 bi can hinh anh 2
Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang

Theo chỉ đạo của bà Hằng, một số giám thị đã tạo điều kiện cho thí sinh làm bài thi môn Toán không đúng quy chế. Trong đó có Nguyễn Hà Duy (Giáo viên trường THPT Chuyên Tuyên Quang) đã trực tiếp vào phòng thi để hướng dẫn một số thí sinh làm bài môn Toán.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trong số đó có Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi và Nguyễn Hà Duy, Thư ký điểm thi. Hai bị can còn lại chưa được công bố danh tính để phục vụ công tác điều tra.

 

Trọng Phú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chiều nay 9/7, Tuyên Quang họp báo thông tin vụ 146 điểm 10 môn Toán
Chiều nay 9/7, Tuyên Quang họp báo thông tin vụ 146 điểm 10 môn Toán

VOV.VN - Chiều nay (9/7), tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, kết quả điều tra và quá trình xử lý vụ việc.

Chiều nay 9/7, Tuyên Quang họp báo thông tin vụ 146 điểm 10 môn Toán

Chiều nay 9/7, Tuyên Quang họp báo thông tin vụ 146 điểm 10 môn Toán

VOV.VN - Chiều nay (9/7), tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, kết quả điều tra và quá trình xử lý vụ việc.

Vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Không chỉ đơn thuần là gian lận thi cử
Vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Không chỉ đơn thuần là gian lận thi cử

VOV.VN - Theo luật sư Hoàng Hà, đoàn luật sư TP.HCM, vụ án "điểm 10 môn Toán" xảy ra ở Tuyên Quang không đơn thuần là một vụ gian lận thi cử mà là hành vi lợi dụng vị trí, nhiệm vụ để làm sai lệch hoạt động công vụ.

Vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Không chỉ đơn thuần là gian lận thi cử

Vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Không chỉ đơn thuần là gian lận thi cử

VOV.VN - Theo luật sư Hoàng Hà, đoàn luật sư TP.HCM, vụ án "điểm 10 môn Toán" xảy ra ở Tuyên Quang không đơn thuần là một vụ gian lận thi cử mà là hành vi lợi dụng vị trí, nhiệm vụ để làm sai lệch hoạt động công vụ.

Vụ điểm 10 Toán ở Tuyên Quang: Khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Hà Duy
Vụ điểm 10 Toán ở Tuyên Quang: Khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Hà Duy

VOV.VN - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, giáo viên) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", liên quan vụ "điểm 10 Toán" bất thường tại Tuyên Quang.

Vụ điểm 10 Toán ở Tuyên Quang: Khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Hà Duy

Vụ điểm 10 Toán ở Tuyên Quang: Khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Hà Duy

VOV.VN - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, giáo viên) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", liên quan vụ "điểm 10 Toán" bất thường tại Tuyên Quang.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật