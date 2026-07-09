Vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Khởi tố một phó hiệu trưởng và 3 bị can

Chiều 9/7, Ban Tuyên Giáo và Dân vận tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo, thông tin liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026.

Toàn cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Phùng Phú)

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang Trần Mạnh Lợi chủ trì buổi họp báo.

Tại họp báo, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang

Theo chỉ đạo của bà Hằng, một số giám thị đã tạo điều kiện cho thí sinh làm bài thi môn Toán không đúng quy chế. Trong đó có Nguyễn Hà Duy (Giáo viên trường THPT Chuyên Tuyên Quang) đã trực tiếp vào phòng thi để hướng dẫn một số thí sinh làm bài môn Toán.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trong số đó có Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi và Nguyễn Hà Duy, Thư ký điểm thi. Hai bị can còn lại chưa được công bố danh tính để phục vụ công tác điều tra.