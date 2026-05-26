English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vụ nổ súng ở TP.HCM: Hai nghi phạm khuyên hãy bỏ ý định phạm tội khi đến Việt Nam

Thứ Ba, 18:07, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau gần 72 giờ trốn chạy, và bị bắt giữ tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, hai nghi can nổ súng khiến 2 du khách người Australia thương vong ở trung tâm TP.HCM, khuyên ai có ý định đến Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội thì nên từ bỏ.

Hai nghi can trong vụ án được xác định là Vaa Vaa (SN 1999) và Tafia Steve (SN 2003), cùng quốc tịch Samoa. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, Vaa Vaa thừa nhận là người trực tiếp sử dụng súng bắn vào 2 nạn nhân là du khách người Australia trước một nhà hàng hải sản trên đường Trương Định, phường Bến Thành, TP.HCM (Quận 1 cũ) vào tối 21/5.

vu no sung o tp.hcm hai nghi pham khuyen hay bo y dinh pham toi khi den viet nam hinh anh 1
Nghi can Vaa Vaa thừa nhận là người trực tiếp sử dụng súng bắn vào 2 nạn nhân là du khách người Australia. (Ảnh: CACC)

Người này cho biết sau khi gây án đã bị công an Việt Nam bắt giữ và nhận thức hành vi của mình là sai trái.

“Tôi khuyên bất kỳ ai có ý định đến Việt Nam để phạm tội hãy từ bỏ ý định đó ngay lập tức, bởi chắc chắn các bạn sẽ bị công an Việt Nam bắt giữ giống như tôi. Tôi nhận ra hành vi của mình là sai trái và vô cùng hối hận về những gì mình đã làm. Công an Việt Nam cũng đã đối xử tử tế với tôi, cung cấp thức ăn, nước uống để đảm bảo tôi luôn trong tình trạng sức khỏe tốt”, nghi can Vaa Vaa nói.

Trong khi đó, Tafia Steve khai được thuê cùng Vaa Vaa đến Việt Nam để tìm hai nạn nhân là Lemalu Lorenzo Tovia (SN 2001) và Sauni Sam (SN 1999) cùng quốc tịch Australia, để Vaa Vaa dùng súng sát hại.

vu no sung o tp.hcm hai nghi pham khuyen hay bo y dinh pham toi khi den viet nam hinh anh 2
Nghi can Tafia Steve bày tỏ sự ăn năn. (Ảnh: CACC)

Nghi can Tafia Steve bày tỏ sự ăn năn: “Tôi hiểu rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng và đã ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự tại Việt Nam”.

Người này khai thêm: “Mặc dù sau khi gây án, tôi đã có kế hoạch rời khỏi Việt Nam ngay lập tức, nhưng thực tế cho thấy việc trốn thoát khỏi lực lượng công an Việt Nam là điều không thể. Tôi chấp nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Tôi muốn khuyên bất kỳ ai có ý định đến Việt Nam để phạm tội hãy từ bỏ ý định đó ngay lập tức, bởi các bạn chắc chắn sẽ bị công an Việt Nam bắt giữ.”

Lời khai của nghi can Tafia Steve. (Nguồn: CACC)

Theo cơ quan điều tra, khoảng 22h10 ngày 21/5, hai nghi phạm sử dụng vũ khí quân dụng gây án trước một nhà hàng hải sản trên đường Trương Định.

Hai nạn nhân được xác định là anh Lemalu Lorenzo Tovia bị bắn hai phát đạn, tử vong tại chỗ; anh Sauni Sam bị bắn một phát đạn và đang được điều trị tích cực.

Công an TP.HCM cho biết sau khi gây án, các nghi phạm quay về căn hộ tại khu Vinhomes Grand Park (TP.Thủ Đức cũ) thu dọn đồ đạc rồi bỏ trốn. Sau chưa đầy 24 giờ truy xét, lực lượng chức năng xác định được danh tính, lộ trình di chuyển và hướng tẩu thoát của các đối tượng.

Cơ quan điều tra cũng cho biết ngoài hai nghi phạm trên, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ Tây Ninh) cùng 7 người khác để điều tra hành vi không tố giác tội phạm và giúp sức cho các nghi phạm lẩn trốn.

Lời khai của nghi can Vaa Vaa (SN 1999), quốc tịch Samoa. (Nguồn: CACC)
Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Tag: nổ súng vụ nổ súng giết người trung tâm TP.HCM nghi can quốc tịch Samoa khuyên bỏ ý định phạm tội khi đến Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt hai nghi phạm nước ngoài trong vụ nổ súng làm 1 người chết ở TP.HCM
Bắt hai nghi phạm nước ngoài trong vụ nổ súng làm 1 người chết ở TP.HCM

VOV.VN - Hai nghi phạm người nước ngoài được xác định đã dùng súng bắn tại phường Bến Thành, TP.HCM trong tối 21/5 khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Bắt hai nghi phạm nước ngoài trong vụ nổ súng làm 1 người chết ở TP.HCM

Bắt hai nghi phạm nước ngoài trong vụ nổ súng làm 1 người chết ở TP.HCM

VOV.VN - Hai nghi phạm người nước ngoài được xác định đã dùng súng bắn tại phường Bến Thành, TP.HCM trong tối 21/5 khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Công an TP.HCM triệt xóa tụ điểm ma túy ở Vũng Tàu, khởi tố 50 đối tượng
Công an TP.HCM triệt xóa tụ điểm ma túy ở Vũng Tàu, khởi tố 50 đối tượng

VOV.VN - Từ việc kiểm tra một quán bar ở phường Vũng Tàu, Công an TP.HCM đã mở rộng điều tra, triệt phá, khởi tố 50 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TP.HCM triệt xóa tụ điểm ma túy ở Vũng Tàu, khởi tố 50 đối tượng

Công an TP.HCM triệt xóa tụ điểm ma túy ở Vũng Tàu, khởi tố 50 đối tượng

VOV.VN - Từ việc kiểm tra một quán bar ở phường Vũng Tàu, Công an TP.HCM đã mở rộng điều tra, triệt phá, khởi tố 50 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ 1 người nghiện, Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma tuý, bắt giữ 140 người
Từ 1 người nghiện, Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma tuý, bắt giữ 140 người

VOV.VN - Từ việc phát hiện một đối tượng nghiện ma túy hoạt động mua bán nhỏ lẻ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án, truy xét mở rộng và triệt phá thành công đường dây ma túy quy mô lớn hoạt động liên tỉnh, bắt giữ và xử lý tổng cộng 140 đối tượng.

Từ 1 người nghiện, Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma tuý, bắt giữ 140 người

Từ 1 người nghiện, Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma tuý, bắt giữ 140 người

VOV.VN - Từ việc phát hiện một đối tượng nghiện ma túy hoạt động mua bán nhỏ lẻ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án, truy xét mở rộng và triệt phá thành công đường dây ma túy quy mô lớn hoạt động liên tỉnh, bắt giữ và xử lý tổng cộng 140 đối tượng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật