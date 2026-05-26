Vụ nổ súng ở TP.HCM: Hai nghi phạm khuyên hãy bỏ ý định phạm tội khi đến Việt Nam

Hai nghi can trong vụ án được xác định là Vaa Vaa (SN 1999) và Tafia Steve (SN 2003), cùng quốc tịch Samoa. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, Vaa Vaa thừa nhận là người trực tiếp sử dụng súng bắn vào 2 nạn nhân là du khách người Australia trước một nhà hàng hải sản trên đường Trương Định, phường Bến Thành, TP.HCM (Quận 1 cũ) vào tối 21/5.

Nghi can Vaa Vaa thừa nhận là người trực tiếp sử dụng súng bắn vào 2 nạn nhân là du khách người Australia. (Ảnh: CACC)

Người này cho biết sau khi gây án đã bị công an Việt Nam bắt giữ và nhận thức hành vi của mình là sai trái.

“Tôi khuyên bất kỳ ai có ý định đến Việt Nam để phạm tội hãy từ bỏ ý định đó ngay lập tức, bởi chắc chắn các bạn sẽ bị công an Việt Nam bắt giữ giống như tôi. Tôi nhận ra hành vi của mình là sai trái và vô cùng hối hận về những gì mình đã làm. Công an Việt Nam cũng đã đối xử tử tế với tôi, cung cấp thức ăn, nước uống để đảm bảo tôi luôn trong tình trạng sức khỏe tốt”, nghi can Vaa Vaa nói.

Trong khi đó, Tafia Steve khai được thuê cùng Vaa Vaa đến Việt Nam để tìm hai nạn nhân là Lemalu Lorenzo Tovia (SN 2001) và Sauni Sam (SN 1999) cùng quốc tịch Australia, để Vaa Vaa dùng súng sát hại.

Nghi can Tafia Steve bày tỏ sự ăn năn. (Ảnh: CACC)

Nghi can Tafia Steve bày tỏ sự ăn năn: “Tôi hiểu rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng và đã ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự tại Việt Nam”.

Người này khai thêm: “Mặc dù sau khi gây án, tôi đã có kế hoạch rời khỏi Việt Nam ngay lập tức, nhưng thực tế cho thấy việc trốn thoát khỏi lực lượng công an Việt Nam là điều không thể. Tôi chấp nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Tôi muốn khuyên bất kỳ ai có ý định đến Việt Nam để phạm tội hãy từ bỏ ý định đó ngay lập tức, bởi các bạn chắc chắn sẽ bị công an Việt Nam bắt giữ.”

Lời khai của nghi can Tafia Steve. (Nguồn: CACC)

Theo cơ quan điều tra, khoảng 22h10 ngày 21/5, hai nghi phạm sử dụng vũ khí quân dụng gây án trước một nhà hàng hải sản trên đường Trương Định.

Hai nạn nhân được xác định là anh Lemalu Lorenzo Tovia bị bắn hai phát đạn, tử vong tại chỗ; anh Sauni Sam bị bắn một phát đạn và đang được điều trị tích cực.

Công an TP.HCM cho biết sau khi gây án, các nghi phạm quay về căn hộ tại khu Vinhomes Grand Park (TP.Thủ Đức cũ) thu dọn đồ đạc rồi bỏ trốn. Sau chưa đầy 24 giờ truy xét, lực lượng chức năng xác định được danh tính, lộ trình di chuyển và hướng tẩu thoát của các đối tượng.

Cơ quan điều tra cũng cho biết ngoài hai nghi phạm trên, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ Tây Ninh) cùng 7 người khác để điều tra hành vi không tố giác tội phạm và giúp sức cho các nghi phạm lẩn trốn.

Lời khai của nghi can Vaa Vaa (SN 1999), quốc tịch Samoa. (Nguồn: CACC)