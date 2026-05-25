Công an TP.HCM triệt xóa tụ điểm ma túy ở Vũng Tàu, khởi tố 50 đối tượng

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm đấu tranh, triệt xóa các điểm và tụ điểm phức tạp về ma túy theo chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã triệt phá một tụ điểm ma túy tại quán bar Revo trên đường Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu, đồng thời bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan.

Từ một tụ điểm ma tuý tại quán bar Revo, Công an TP.HCM đã mở rộng điều tra, triệt phá, khởi tố 50 đối tượng. (Ảnh: CACC)

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm địa bàn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng PC04 phát hiện quán bar Revo tại số 15-15A Lý Tự Trọng có dấu hiệu hoạt động quá giờ quy định, tập trung đông khách và tiềm ẩn phức tạp về ma túy. Trên cơ sở đó, Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án VX1326D để đấu tranh, triệt xóa tụ điểm này.

Rạng sáng 12/4, Đội 5 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra quán bar Revo, ở phường Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

Bị can Trương Tiến Phương Huy được xác định cầm đầu một trong hai nguồn cung cấp cần sa cho quán bar Revo. (Ảnh: CACC)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 người dương tính với ma túy, 30 trường hợp sử dụng pod chill - ma túy mới ngụy trang tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử.

Tại đây lực lượng chức năng đã bắt quả tang Hoàng Đình Toàn (nhân viên quán bar) đang mua bán trái phép chất ma túy.

Từ lời khai và quá trình mở rộng điều tra, công an tiếp tục triệt phá hai nguồn cung cấp cần sa cho quán bar do Nguyễn Tiến Phát và Trương Tiến Phương Huy cầm đầu.

Các đối tượng bị xác định không chỉ cung cấp ma túy cho khách tại quán Revo mà còn phân phối cho nhiều đầu mối bán lẻ và tổ chức sử dụng ma túy tại các quán bar, quán cà phê ở khu vực trung tâm Vũng Tàu.

Lần theo các mắt xích trong đường dây ma túy, lực lượng Công an TP.HCM đã làm rõ và bắt giữ các nhóm mua bán ma túy tổng hợp do Đỗ Hoàng Khanh và Phạm Tích Nhân cầm đầu. (Ảnh: CACC)

Tiếp tục truy xét, từ một trường hợp dương tính với ketamine là Nguyễn Kiết Tường, lực lượng trinh sát lần theo các mắt xích trong đường dây ma túy, làm rõ và bắt giữ các nhóm mua bán ma túy tổng hợp do Đỗ Hoàng Khanh và Phạm Tích Nhân cầm đầu.

Đồng thời, công an triệt xóa nhóm môi giới, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các hội nhóm do Nguyễn Thị Tuyết Hồng điều hành.

Đến nay, từ việc kiểm tra tụ điểm ma túy tại quán bar Revo, Phòng PC04 đã bắt giữ và khởi tố 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an TP.HCM, kết quả trên thể hiện quyết tâm bóc gỡ toàn bộ các mắt xích trong đường dây ma túy, không để hình thành các “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Công an TP.HCM đồng thời khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, nâng cao cảnh giác, không tham gia các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, không sử dụng trái phép chất ma túy và các chất kích thích để tránh bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.