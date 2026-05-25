Bắt hai nghi phạm nước ngoài trong vụ nổ súng làm 1 người chết ở TP.HCM
VOV.VN - Hai nghi phạm người nước ngoài được xác định đã dùng súng bắn tại phường Bến Thành, TP.HCM trong tối 21/5 khiến 1 người chết, 1 người bị thương.
Ngày 25/5, Bộ Công an thông tin: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh truy bắt thành công 2 đối tượng là nghi phạm gây ra vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài làm 1 người chết, 1 người bị thương xảy ra tại phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh vào tối ngày 21/5/2026.
Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.