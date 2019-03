Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Tạm giữ hình sự thêm 1 đối tượng

Liên quan đến vụ sát hại nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên ở Điện Biên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa tiến hành tạm giữ hình sự thêm 1 đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Các nghi phạm bị bắt trong vụ án cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh viên

Đối tượng thứ 9, liên quan đến vụ án đặc biệt phức tạp 219D tại Điện Biên là Vi Văn Toán, sinh năm 1981, hộ khẩu ở huyện Điện Biên bị câu lưu và tạm giữ hình sự 2 ngày qua. Cơ quan cảnh sát điều tra đã có hồ sơ đề nghị phê duyệt khởi tố, nhưng đến chiều nay 29/3, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên vẫn chưa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can. Được biết Vi Văn Toán cũng là đối tượng nghiện hút nhiều năm trên địa bàn, có mối quan hệ bạn bè cùng nghiện hút với nhóm của Bùi Văn Công.



Trao đổi qua điện thoại, Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên xác nhận: Vừa qua ban chuyên án đã bắt tạm giữ thêm đối tượng Vi Văn Toán. Do xác định có liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Tuy nhiên, hiện nay ban chuyên án đang trong quá trình điều tra, kết quả điều tra như thế nào Công an tỉnh Điện Biên sẽ sớm thông tin đến các cơ quan báo chí...

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, sau một thời gian tập trung đấu tranh phá án, Công an tỉnh Điện Biên đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam, tạm giữ hình sự tổng cộng 9 đối tượng của chuyên án 219D, liên quan đến việc tham gia bắt giữ, hiếp dâm, sát hại nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên. Các đối tượng gồm: Vương Văn Hùng, sinh năm 1984, trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo; Bùi Văn Công, sinh năm 1975, trú tại: đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên; Phạm Văn Nhiệm, sinh năm 1976, trú tại đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên; Lường Văn Hùng, sinh năm 1991, trú tại bản Na Hí, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên; Lường Văn Lả, sinh năm 1991, trú tại bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên; Phạm Văn Dũng, sinh năm 1972, ở đội 19 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên; Cầm Văn Chương, sinh năm 1974, ở đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên; Bùi Thị Kim Thu, sinh năm 1975, ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên; Vi Văn Toán, sinh năm 1981, có hộ khẩu ở huyện Điện Biên.

Được biết qua đấu tranh, khai thác 8 đối tượng bị bắt trước đó, vì hành vi tham gia bắt giữ, hiếp dâm và sát hại nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên, thì Bùi Kim Thu vợ của Bùi Văn Công là người biết rõ hành vi phạm tội của chồng và đồng bọn, nhưng lại không tố giác tội phạm. Chính Thu cũng là người giả vờ như tình cờ là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân Cao Mỹ Duyên sáng mùng 3 Tết Kỷ Hợi, sau đó báo tin cho Công an.

Hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục làm rõ./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

