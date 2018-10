Vụ phóng viên VTC News bị hành hung: Đã có 2 đối tượng nhận lỗi

Như VOV đã thông tin, chiều 15/10, một phóng viên VTC News trong lúc tác nghiệp đã bị nhân viên bảo vệ của bãi xử lý rác thải Khánh Sơn, TP Đà Nẵng tấn công, dọa giết và giữ người trái phép.

Sáng nay (16/10), Tổng Biên tập Báo điện tử VTC News đã có văn bản đề nghị Công an TP Đà Nẵng điều tra xử lý vụ việc này.

Phóng viên VTC News và những người có liên quan tại cơ quan Công an.

Theo tường trình của ông Nguyễn Thanh Ba, phóng viên VTC News, khoảng 15h ngày 15/10, phóng viên này cùng một đồng nghiệp tìm hiểu tình trạng ô nhiễm tại bãi xử lý rác thải Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Sau nửa tiếng ghi hình ảnh tại hiện trường, PV Thanh Ba cùng đồng nghiệp quay trở ra khu vực để xe máy trước đó thì bị một người mặc đồng phục bảo vệ bám theo, giữ lại.

Mặc dù đã được phóng viên Thanh Ba giới thiệu, trình bày việc được tòa soạn phân công đi tác nghiệp nhưng người đàn ông này vẫn dùng lời lẽ hăm dọa, nhục mạ, túm cổ áo, ghì cổ, khóa hai tay phóng viên, đòi tịch thu phương tiện tác nghiệp. Tiếp đó, một nhóm 8 người khác xưng là nhân viên phụ trách bãi rác kéo đến, hăm dọa, đòi giết phóng viên Thanh Ba cùng đồng nghiệp. Sau đó, nhóm người này khống chế, đưa 2 phóng viên này lên một chiếc xe bồn chở về trụ sở giam giữ trong vòng một giờ. Mãi đến khi có sự xuất hiện của một số nhà báo khác ở bên ngoài bãi rác thì PV Thanh Ba và phóng viên đi cùng mới được thả ra ngoài.

Ngay sau đó, các phóng viên đã đến Công an phường Hòa Khánh Nam trình báo sự việc. Ông Ngô Văn Hải, Tổng Biên Tập Báo điện tử VTC News khẳng định, phóng viên Thanh Ba thu thập thông tin tại bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu tuân thủ đúng quy trình tác nghiệp của Tòa soạn và Luật Báo chí. Nhận thấy vụ việc này, gây tổn hại về tinh thần, sức khỏe của phóng viên và ảnh hưởng đến sự nghiêm minh của pháp luật, Báo điện tử VTC News có công văn đề nghị Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chỉ đạo điều tra làm rõ sự việc và xử lý nghiêm những người có liên quan.

“Chúng tôi đề nghị các cơ quan có trách nhiệm, đặc biệt là Công an thành phố Đà Nẵng điều tra và sớm có kết luận. Nếu sự việc đúng như vậy thì cần phải xử lý nghiêm các đối tượng”- ông Ngô Văn Hải đề nghị.

Báo điện tử VTC News đề nghị Công an điều tra làm rõ vụ việc phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp.

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết: Chiều 15/10, sau khi nhận được thông tin phản ánh vụ việc, Công an phường phối hợp với Công an quận Liên Chiểu đến hiện trường xác minh. Sau đó, lực lượng công an đã mời 2 phóng viên và 2 người của bãi rác về trụ sở làm việc.

Tại đây, ông Nguyễn Đăng Huy, Giám đốc Xí nghiệp quản lý bãi và xử lý chất thải - Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng cùng nhân viên bảo vệ Nguyễn Đức Dương thừa nhận hành vi cản trở tác nghiệp và xin lỗi 2 phóng viên.

“Chúng tôi lập biên bản làm việc, anh Dương nhận trách nhiệm đã có lời nói không hay và đã xin lỗi anh Thanh Ba. Anh Huy cũng đã xin lỗi và anh Ba cũng đồng ý và đã nhận lời xin lỗi. Bây giờ theo yêu cầu, chúng tôi tiến hành xác minh thêm một số thông tin”- Trung tá Nguyễn Tiến Dũng nói.

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng cũng xác nhận ngoài ông Dương còn có 7 - 8 người tham gia vụ việc này.

Ông Đặng Đức Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng cho biết, đã yêu cầu những người có liên quan viết tường trình, kiểm điểm và xử lý nghiêm nếu có sai phạm: “Sáng nay, công ty làm việc nội bộ, đề nghị anh em viết tường trình, trích xuất chứng cứ camera… Khi có đầy đủ thông tin sẽ cung cấp chính xác”.

Khu vực PV VTC News tác nghiệp tại bãi rác Khánh Sơn không có biển cấm và tường rào.

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn diễn ra nhiều năm nay. Đây là điểm nóng ô nhiễm môi trường của thành phố Đà Nẵng. Người dân đã nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương di dời bãi rác. Thời gian gần đây, tại thành phố Đà Nẵng, xảy ra những vụ tập trung đông người liên quan về ô nhiễm môi trường. Mỗi khi xảy ra những vụ việc nóng, một số phóng viên bị một số đối tượng tìm cách cản trở, hành hung đe dọa. Đà Nẵng đang thực hiện chương trình thành phố “4 an”, những hành vi mang tính côn đồ của một vài người đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của một thành phố an bình cần được xử lý, ngăn chặn kịp thời./.

