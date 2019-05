Vụ sát hại 3 bà cháu: Chưa xác định nghi phạm có đồng phạm hay không?

6. Công an điều tra vụ cha giết con 1 tuổi sau khi cãi nhau với vợ: Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 17h ngày 25/5 tại xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Tại cơ quan công an, Nguyễn Công Diện, SN 1990 là cha ruột của cháu N.G.B thừa nhận hành vi giết chết con trai. Diện khai, sau khi xảy ra xích mích với vợ, đã bế con trai đi ra một con mương cách nhà khoảng 1km. Tại đây, Diện đã bỏ đứa con xuống một vũng nước cạnh con mương cho đến chết. Trong ảnh: Đối tượng Diện tại cơ quan công an