Vụ sát hại em ở Điện Biên: Nghi can nghiện ma túy, nghi định tự tử

2. Hai công an xã bị đâm thương vong khi đang làm nhiệm vụ: Thông tin ban đầu cho biết, ngày 25/4, nhận được tin báo 2 anh em ruột trong gia đình xô xát, 2 cán bộ công an xã An Khánh đến giải quyết vụ việc. Trong lúc làm việc thì bất ngờ Nguyễn Minh từ phía sau nhà xông tới dùng dao đâm anh 1 cán bộ công an xã trọng thương, 1 cán bộ tử vong trên đường đi cấp cứu do mất nhiều máu. Trong ảnh: Trụ sở UBND xã An Khánh- nơi 2 công an làm việc.