Vụ thiếu nữ bị hiếp dâm: Điện thoại nghi phạm chứa nhiều bằng chứng

Ngày 11/4, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan này hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng Dương Quốc Chiến (35 tuổi, trú xã Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An) để điều tra về hành vi cưỡng dâm.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Chiến khai nhận, trước đó vào trưa 5/4 Chiến đi ăn giỗ tại khu vực thị trấn Quán Hành. Đầu giờ chiều ngày 5/4, Chiến đi xe máy về nhà, khi đi qua khu vực đường vắng xã Nghi Vạn thì phát hiện chị H.Th.L. (21 tuổi) đi xe máy 1 mình.

Dương Quốc Chiến tại cơ quan điều tra (ảnh Nhật Tuấn).

Do đã uống rượu ngà ngà say nên khi thấy chị L. đi 1 mình nên đối tượng nảy sinh ý định thực hiện hành vi đen tối. Nghĩ là làm. Chiến điều khiển xe máy lên chặn lại, rồi đe dọa và ép chị L. đi vào khu vực đồng ruộng vắng để thực hiện hành vi hãm hiếp. Quá trình thực hiện hành vi, Chiến đã dùng điện thoại ghi hình lại.

Chiến sau đó còn lấy số điện thoại của nạn nhân rồi dọa không được kể với ai nếu không sẽ tung hình ảnh lên mạng. Sau khi gây án, Chiến bỏ về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Ngày hôm sau, chị L. bất ngờ nhận được cuộc điện thoại lạ yêu cầu phải đến nhà nghỉ. Quá sợ hãi, chị L. đã lên cơ quan công an trình báo.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Từ số điện thoại đối tượng gọi đến và các đặc điểm, hình dáng, xe máy mà nạn nhân L. cung cấp, công an đã làm rõ và bắt giữ Dương Quốc Chiến khi đang ở tại nhà riêng ngay sau đó. Trong điện thoại của Chiến, công an phát hiện một số hình ảnh liên quan đến hành vi gây án với nạn nhân. Đây là những bằng chứng quan trọng chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an huyện Nghi Lộc tiếp tục làm rõ./.