Vụ thợ sửa khóa bị chủ nhà dọa chém: Công an làm việc với các bên liên quan

Tại cơ quan công an, chủ nhà thừa nhận đã có những lời lẽ và hành động thiếu chuẩn mực như video chia sẻ trên mạng xã hội.

Về phía người thợ khóa, sau khi hoàn thành công việc và lấy tiền ra về, vì quá bức xúc trước phản ứng hung hãn của chủ nhà nên đã đăng tải đoạn video lên trang cá nhân. Hiện tại, đoạn video này đã được gỡ bỏ.

Chủ nhà cầm dao dọa chém thợ sửa khóa (ảnh cắt từ video chia sẻ mạng xã hội)

Công an phường đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân để trao đổi, thống nhất hướng xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video dài khoảng 5 phút ghi lại cảnh một người đàn ông trong tình trạng say xỉn, liên tục quát tháo, dùng cây và dao dọa chém một người thợ sửa khóa.

Theo nội dung video và chia sẻ từ người trong cuộc, sự việc bắt nguồn từ việc người chồng đi nhậu về rồi tự chốt cửa phòng ngủ nằm bên trong. Gọi cửa nhiều lần không được, lo sợ chồng gặp sự cố sức khỏe trong phòng máy lạnh, người vợ đã thuê thợ đến phá khóa để kiểm tra.

Tuy nhiên, khi cửa vừa mở, người chồng bất ngờ dậy chửi bới: "Mày là thằng nào?". Sau đó, đối tượng này cầm cây đánh vào đầu, cầm dao dọa chém và ép người thợ phải sửa lại cánh cửa như cũ mới cho ra về.

Người thợ khóa trong vụ việc là anh L.T.H (SN 1995, ngụ phường Dĩ An). Anh H. xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 25/4 tại một căn nhà trên đường Lê Hồng Phong, phường Dĩ An.