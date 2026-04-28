Vụ thợ sửa khóa bị chủ nhà dọa chém: Công an làm việc với các bên liên quan

Thứ Ba, 15:55, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/4, Công an phường Dĩ An, TP.HCM (trước là TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị đã làm việc với các bên liên quan trong vụ việc thợ sửa khóa bị chủ nhà hành hung, dọa chém sau khi đến thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của người thân.

Tại cơ quan công an, chủ nhà thừa nhận đã có những lời lẽ và hành động thiếu chuẩn mực như video chia sẻ trên mạng xã hội.

Về phía người thợ khóa, sau khi hoàn thành công việc và lấy tiền ra về, vì quá bức xúc trước phản ứng hung hãn của chủ nhà nên đã đăng tải đoạn video lên trang cá nhân. Hiện tại, đoạn video này đã được gỡ bỏ.

vu tho sua khoa bi chu nha doa chem cong an lam viec voi cac ben lien quan hinh anh 1
Chủ nhà cầm dao dọa chém thợ sửa khóa (ảnh cắt từ video chia sẻ mạng xã hội)

Công an phường đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân để trao đổi, thống nhất hướng xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video dài khoảng 5 phút ghi lại cảnh một người đàn ông trong tình trạng say xỉn, liên tục quát tháo, dùng cây và dao dọa chém một người thợ sửa khóa.

Theo nội dung video và chia sẻ từ người trong cuộc, sự việc bắt nguồn từ việc người chồng đi nhậu về rồi tự chốt cửa phòng ngủ nằm bên trong. Gọi cửa nhiều lần không được, lo sợ chồng gặp sự cố sức khỏe trong phòng máy lạnh, người vợ đã thuê thợ đến phá khóa để kiểm tra.

Tuy nhiên, khi cửa vừa mở, người chồng bất ngờ dậy chửi bới: "Mày là thằng nào?". Sau đó, đối tượng này cầm cây đánh vào đầu, cầm dao dọa chém và ép người thợ phải sửa lại cánh cửa như cũ mới cho ra về.

Người thợ khóa trong vụ việc là anh L.T.H (SN 1995, ngụ phường Dĩ An). Anh H. xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 25/4 tại một căn nhà trên đường Lê Hồng Phong, phường Dĩ An.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tin liên quan

Công an vào cuộc xác minh vụ nữ sinh bị hành hung trước cổng trường

VOV.VN - Công an xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) đang xác minh vụ việc một nữ sinh lớp 7 bị nhóm học sinh nam hành hung trước cổng trường sau giờ tan học, gây bầm tím và ảnh hưởng tâm lý.

Điều tra vụ nữ tài xế xe ôm công nghệ bị hành hung ở Cầu Giấy, Hà Nội

VOV.VN - Ngày 10/4, Công an phường Cầu Giấy, TP Hà Nội đang điều tra vụ hành hung, xô xát xảy ra ở đường Xuân Thủy vào tối 9/4. Bước đầu, lực lượng chức năng đã đưa những người có liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Tạm giữ hình sự kẻ hành hung người phụ nữ lớn tuổi tại quán ăn vỉa hè ở Quy Nhơn

VOV.VN - Nguyễn Văn Ý - kẻ đã hành hung, nhổ nước bọt vào người phụ nữ lớn tuổi tại một quán ăn vỉa hè ở Quy Nhơn vừa bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự.

