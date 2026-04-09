Tạm giữ hình sự kẻ hành hung người phụ nữ lớn tuổi tại quán ăn vỉa hè ở Quy Nhơn

Thứ Năm, 09:08, 09/04/2026
VOV.VN - Nguyễn Văn Ý - kẻ đã hành hung, nhổ nước bọt vào người phụ nữ lớn tuổi tại một quán ăn vỉa hè ở Quy Nhơn vừa bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự.

Clip người phụ nữ bị Ý chửi bới, đe dọa, hành hung và nhổ nước bọt vào người do camera an ninh ghi lại.

Tối 8/4, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Văn Ý (SN 1991) trú khu phố 33, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo đó, khoảng 04h40 ngày 7/4, Nguyễn Văn Ý cùng 2 người bạn đi ăn bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam do bà T.T.L (SN 1966) trú phường Quy Nhơn Nam làm chủ quán.

tam giu hinh su ke hanh hung nguoi phu nu lon tuoi tai quan an via he o quy nhon hinh anh 1
Nguyễn Văn Ý - kẻ hành hung người phụ nữ bán bánh bèo ở Quy Nhơn.

Tại đây, giữa Ý và bà L xảy ra tranh cãi về việc mua bán bánh bèo nên Ý có hành vi dùng lời lẽ thô tục chửi bới, xúc phạm, xâm hại sức khỏe, danh dự của bà L, dùng dao hăm dọa, dùng ghế nhựa ném vào người, dùng tay đánh vào đầu và mặt của bà L, gây thương tích. Khi con trai bà L đến thì Ý rượt đuổi đánh nhau với con trai bà L.

Sự việc diễn ra từ khoảng 04h30-04h55 ngày 7/4 gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, gây dư luận xấu, hành vi của Ý có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tối 7/4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 1 phụ nữ lớn tuổi bị 1 người đàn ông chửi bới và hành hung tại quán ăn vỉa hè, khiến dư luận bức xúc. Thời điểm này, có 3 người đàn ông đang ngồi ăn tại quán. Trong đó, 1 người mặc áo đen xảy ra mâu thuẫn với người phụ nữ lớn tuổi, được cho là người phụ việc tại quán.

Trong lúc cự cãi, người đàn ông bê chồng ghế nhựa ném mạnh về phía người phụ nữ. Người này còn nhổ nước bọt, chửi bới, đe dọa rồi liên tiếp hành hung nạn nhân. Sự việc chỉ dừng lại khi một người trong nhóm đứng ra can ngăn. Theo hình ảnh trong clip, người phụ nữ liên tục kêu la trong lúc bị gã này hành hung.

Chỉ sau vài giờ xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip lan truyền nhanh chóng, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Nguyễn Gia/VTC News
Hình phạt nào cho người phụ nữ hàng hung 2 nhân viên đường sắt ở Đà Nẵng
Hình phạt nào cho người phụ nữ hàng hung 2 nhân viên đường sắt ở Đà Nẵng

VOV.VN - Hành vi dùng mũ bảo hiểm tấn công nhân viên gác chắn đường sắt không chỉ gây bức xúc dư luận mà còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Hình phạt nào cho người phụ nữ hàng hung 2 nhân viên đường sắt ở Đà Nẵng

Hình phạt nào cho người phụ nữ hàng hung 2 nhân viên đường sắt ở Đà Nẵng

VOV.VN - Hành vi dùng mũ bảo hiểm tấn công nhân viên gác chắn đường sắt không chỉ gây bức xúc dư luận mà còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Nóng 24h ngày 9/4: Nhóm đối tượng truy sát, nghi nổ súng làm 2 người bị thương
Nóng 24h ngày 9/4: Nhóm đối tượng truy sát, nghi nổ súng làm 2 người bị thương

VOV.VN - Ngày 8/4, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp điều tra vụ việc một nhóm đối tượng nghi bắn và đâm trọng thương 2 người

Nóng 24h ngày 9/4: Nhóm đối tượng truy sát, nghi nổ súng làm 2 người bị thương

Nóng 24h ngày 9/4: Nhóm đối tượng truy sát, nghi nổ súng làm 2 người bị thương

VOV.VN - Ngày 8/4, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp điều tra vụ việc một nhóm đối tượng nghi bắn và đâm trọng thương 2 người

Thuê 34 xe ô tô đem cầm cố, người phụ nữ ở Bắc Ninh lĩnh án 26 năm tù
Thuê 34 xe ô tô đem cầm cố, người phụ nữ ở Bắc Ninh lĩnh án 26 năm tù

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh xác định, Trang thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, thuộc tình tiết tăng nặng “phạm tội 2 lần trở lên”. Kết quả định giá 34 xe ô tô có tổng trị giá hơn 17 tỷ đồng. Đến thời điểm xét xử, bị cáo chưa bồi thường thiệt hại.

Thuê 34 xe ô tô đem cầm cố, người phụ nữ ở Bắc Ninh lĩnh án 26 năm tù

Thuê 34 xe ô tô đem cầm cố, người phụ nữ ở Bắc Ninh lĩnh án 26 năm tù

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh xác định, Trang thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, thuộc tình tiết tăng nặng “phạm tội 2 lần trở lên”. Kết quả định giá 34 xe ô tô có tổng trị giá hơn 17 tỷ đồng. Đến thời điểm xét xử, bị cáo chưa bồi thường thiệt hại.

