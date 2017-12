Xe tải chở 3,5 tấn đường lậu bị công an tỉnh An Giang bắt hôm 19/12.

Tỉnh An Giang có đường biên dài gần 100 km, giáp với Campuchia, đặc biệt chạy dọc biên giới có nhiều tuyến kênh, rạch và đường mòn. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để các đối tượng buôn lậu vận chuyển hàng cấm, hàng lậu về Việt Nam, nhất là vào thời điểm mùa nước nổi và dịp cuối năm, tình hình buôn lậu tại đây lại càng "nóng" hơn.

Dịp cuối năm, diễn biến tình hình buôn lậu, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh An Giang rất phức tạp. Phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi hơn, các đối tượng buôn lậu rất chuyên nghiệp tổ chức đường dây hoạt động rất chặt chẽ, sử dụng mọi loại phương tiện để thực hiện hành vi buôn lậu.

Hàng ngàn gói thuốc lá lậu được lực lượng Công an tỉnh An Giang thu giữ.

Trung tá Lương Kim Long, Phó Đội trưởng Đội cảnh sát kinh tế, công an TP Châu Đốc cho biết: Thời gian qua, lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát rất gắt gao. Tuy nhiên tình hình buôn lậu, vận chuyển, buôn bán hàng cấm diễn ra rất phức tạp.

Để vận chuyển hàng hóa nhập lậu không bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng buôn lậu thường xuyên thay đổi tuyến đường, điểm tập kết, thời gian vận chuyển không theo quy luật cụ thể, thường lợi dụng đêm tối, giờ nghỉ trưa, những lúc không có lực lượng chống buôn lậu tuần tra, kiểm soát, đặc biệt là thuê người theo dõi, canh đường ngay tại trụ sở các cơ quan chức năng.

Ngang nhiên trở thuốc trên đường tại TP Châu Đốc.

Theo trung tá Lương Kim Long: "Thủ đoạn cơ bản nhất là các đối tượng căn, theo dõi lực lượng chống buôn lậu, trong đó không riêng gì công an mà cả quản lý thị trường, biên phòng, hải quan… khi lực lượng tập trung khoảng 2 đến 3 người thì sẽ không vận chuyển hàng hóa xuống. Chỉ khi mà biết được lực lượng chức năng ở vị trí nào, khi đó các đối tượng mới liên hệ với nhau bằng điện thoại và vận chuyển hàng hóa xuống. Trường hợp cơ quan chức năng không biết được các đối tượng mà mình đi với lực lượng mỏng thì dễ bị chúng chống đối và cướp lại hàng hóa".

Trung tá Nguyễn Văn Năm, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Vĩnh Nguơn, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết, tại khu vực đồn phụ trách là phường Vĩnh Nguơn và xã Vĩnh Tế đây cũng là địa bàn "nóng" về vận chuyển hàng lậu. Do địa bàn có rất nhiều kênh rạch, đường mòn cắt qua biên giới nên rất thuận tiện cho việc qua lại cả mùa khô và mùa nước nổi. Lợi dụng địa hình như vậy nên các đối tượng thuê người dân nghèo, người không có công ăn việc làm, quen với địa hình để đai vác hàng qua biên giới bằng đường mòn, đồng ruộng, kênh rạch, rồi dùng xe gắn máy chạy với tốc độ cao vận chuyển vào nội địa và các địa phương khác tiêu thụ.

Ngoài ra, lợi dụng vào mùa nước, các đối tượng dùng xuồng, vỏ lãi gắn máy công suất lớn chạy với tốc độ cao để vận chuyển hàng nhập lậu nên rất khó khăn cho việc bắt giữ của các lực lượng chống buôn lậu.

"Tuyến biên giới mà đồn quản lý thì nói chung gặp rất nhiều khó khăn là vì trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác tuần tra kiểm soát về buôn lậu là rất hạn chế, chủ yếu là dùng con người là chính" - trung tá Nguyễn Văn Năm cho biết.

Theo ông Lý Việt Thái, Trưởng phòng chống buôn lậu và xử lý vi phạm, Cục Hải quan An Giang, do các đối tượng buôn lậu ngày có nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, điều này làm cho công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng càng gặp khó khăn hơn. Bên cạnh đó các chế tài, quy định xử lý chưa đồng bộ thống nhất nên việc xử lý, răn đe không hiệu quả...

Xe tải chở 3,5 tấn đường lậu bị công an tỉnh An Giang bắt hôm 19/12.

"Theo luật hải quan thì; hải quan chỉ hoạt động trên địa bàn thường là một xã hoặc thị trấn nơi chi cục cửa khẩu đóng chân, phạm vi rất hẹp ngoài địa bàn thì Hải quan không được xử lý, chỉ được phối hợp với lực lượng khác và đó là lực lượng chủ trì chứ không phải là Hải quan. Ví dụ, phát hiện buôn lậu trong địa bàn thì tôi có quyền truy đuổi, nhưng truy đuổi ra ngoài địa bàn mới bắt được đối tượng thì vấn phải báo với lực lượng khác để tới chúng kiến… Rồi vấn đề quản lý con người qua biên giới hiện nay chưa được chặt chẽ" - ông Lý Việt Thái nói.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, thời gian qua, các lực lượng chức năng phối hợp với các địa phương trên tuyến biên giới, xây dựng kế hoạch tăng cường phối hợp hoạt động đấu tranh chống buôn lậu trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Qua đã kiểm tra, kiểm soát các lực lượng chức năng tỉnh An Giang, phát hiện gần 1.900 vụ mua bán vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu tổng trị giá hơn 56 tỷ đồng tăng 46% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy tình hình buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp hơn. Thời điểm này, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết nguyên đán, việc tiêu thụ hàng hoá càng tăng, nên tình hình buôn lậu càng "nóng" hơn bao giờ hết...

về vấn đề này, ông Phan Lợi, phó giám đốc sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang cho biết: "Đối với An giang, hàng hoá nhập lậu qua biên giới có rất nhiều loại, nhưng nổi cộm nhiều năm nay là hai mặt hàng chính đó là thuốc lá ngoại và đường cát Thái Lan. Trọng điểm là thời gian trước Tết Nguyên đán, các mặt hàng buôn lậu qua biên giới đều gia tăng, nhiều loại hàng như: Đường cát, thuốc lá, mỹ phẩm, rượu ngoại, bia, trái cây... Do đó Ban chỉ đạo 389 triển khai kế hoạch, chỉ đạo các ngành, các lực lượng các cấp có sự phối hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu trên đị bàn".

Để công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là thuốc lá có hiệu quả, cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp các lực lượng liên ngành để tổ chức đấu tranh chống các tổ chức buôn lậu quy mô lớn và các đối tượng buôn lậu tinh vi có tổ chức.

Đồng thời, các lực lượng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, tạo công ăn việc làm có thu nhập ổn định cho bà con… tiếp tục xem xét hoàn chỉnh khuôn khổ pháp lý và thể chế để đảm bảo hiệu lực hiệu quả, nhất là trong pháp luật điều chỉnh và chế tài hành vi buôn lậu thuốc lá, quy định xử lý đồng bộ thống nhất trong các hoạt động buôn lậu./.

