Xem đá gà ăn tiền có bị xử phạt không?

Chọi gà vốn là một thú chơi dân gian mang đậm nét văn hóa truyền thống lâu đời không chỉ để giải trí về đấu pháp, tài nghệ của gà, mà còn có một ý nghĩa khác đó là xem “lộc” đầu năm. Đặc biệt, trong những trận “thư hùng” ở đình làng vào ngày rằm tháng Giêng, gà chọi của gia đình nào chiến thắng xem như là có “lộc”, cả năm hanh thông, làm ăn sẽ phát đạt...

Tuy nhiên, dần dần các sới gà vui Tết, vui xuân không còn là nơi để giành giải lấy lộc đầu năm mà trở thành nơi tập trung của các con bạc đỏ đen, mà số tiền cá cược lên đến hàng chục, hàng trăm triệu, thậm chí lên đến hàng tỷ đồng. Giờ đây thay vì những sới gà mở ở sân đình làng, sân nhà văn hóa... vào những ngày xuân, nhiều làng quê có những sới gà mở cửa quanh năm để phục vụ nhu cầu chọi và cá cược của các con bạc.

Luật sư Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Công ty luật Phúc Khánh Hưng cho biết: "Căn cứ điểm a, khoản 2, điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, quy định về Hành vi đánh bạc trái phép thì đá gà ăn tiền là hành vi đánh bạc trái phép."

Theo đó, tùy mức độ vi phạm, đối tượng tham gia đá gà ăn tiền có thể bị xử lý hành chính (phạt tiền từ 1.000.000 đồng - 2.000.000 đồng) hoặc xử lý hình sự theo điều 321 Bộ luật Hình sự 2015.

Điều 321. Tội đánh bạc

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Đối với những người có hành vi xem đá gà ăn tiền, luật sư Nguyễn Văn Hưng cho biết: "Về nguyên tắc đấu tranh phòng chống tội phạm của cơ quan công an, nếu phát hiện phạm tội quả tang, cơ quan công an sẽ mời tất cả những người có liên quan về trụ sở điều tra làm rõ, xác định những người có liên quan có mặt tại thời điểm đó nhằm đá gà ăn tiền hay chỉ tình cờ đi qua. Trường hợp chỉ xem đá gà, không biết các đối tượng khác có hành vi phạm tội thì không liên quan đá gà trái phép. Trường hợp người góp tiền, đứng ra thu tiền hộ người cá cược, cơ quan chức năng sẽ xem xét có phải là đồng phạm không để có hình thức xử lý phù hợp. Có những người không tham gia đánh bạc nhưng có vai trò lôi kéo, canh gác, môi giới, nhà cái cho các bên. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an sẽ làm rõ vai trò của từng người."./.