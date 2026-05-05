中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an Hà Nội vây sới xóc đĩa, khởi tố 10 bị can

Thứ Ba, 18:45, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an Hà Nội vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, bắt giữ 10 đối tượng liên quan, thu giữ số tiền hơn 75 triệu đồng cùng nhiều tang vật phục vụ việc sát phạt.

Ngày 5/5, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Tam Hưng đã phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 24/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại thôn Hưng Giáo, tổ công tác phát hiện và bắt quả tang 9 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 75.550.000 đồng cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

cong an ha noi vay soi xoc dia, khoi to 10 bi can hinh anh 1
Các đối tượng bị bắt giữ

Danh tính các đối tượng gồm: Lương Văn Bằng (SN 1990; trú tại Phủ Lãng, Bắc Ninh), Ngô Vi Trung (SN 1978; trú tại Đại Thanh, Hà Nội), Đặng Hồng Minh (SN 1978; trú tại Đại Mỗ, Hà Nội), Lê Công Hải (SN 1963; trú tại Bình Minh, Hà Nội), Vũ Văn Quang (SN 1985; trú tại Quảng Bị, Hà Nội), Tạ Quang Hợp (SN 1985; trú tại Tam Hưng, Hà Nội), Vũ Tuấn Đạt (SN 1984; trú tại Hiệp Cường, Hưng Yên), Trương Thanh Sáng (SN 1975; trú tại Bình Giang, An Giang), Lê Tiến Cầu (SN 1965; trú tại Tam Hưng, Hà Nội).

Qua đấu tranh khai thác, Công an xã Tam Hưng tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan, đồng thời mở rộng điều tra, thêm đối tượng ra đầu thú.

Đến ngày 4/5, Trương Hữu Tú (SN 1990; trú tại Dân Hòa, Hà Nội) đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận tham gia đánh bạc cùng nhóm trên vào ngày 24/4.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Đánh bạc”.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: bắt giữ nhóm đánh bạc xóc đĩa bắt giữ 10 đối tượng Hà Nội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt giữ 18 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc
Bắt giữ 18 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc

VOV.VN - Ngày 18/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Phúc Lộc đã bắt giữ 18 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn.

Bắt giữ 18 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Bắt giữ 18 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc

VOV.VN - Ngày 18/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Phúc Lộc đã bắt giữ 18 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn.

Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức “liêng” tại Thái Nguyên
Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức “liêng” tại Thái Nguyên

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức “liêng”, thu giữ hàng triệu đồng cùng tang vật liên quan.

Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức “liêng” tại Thái Nguyên

Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức “liêng” tại Thái Nguyên

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức “liêng”, thu giữ hàng triệu đồng cùng tang vật liên quan.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật