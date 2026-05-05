Công an Hà Nội vây sới xóc đĩa, khởi tố 10 bị can

Ngày 5/5, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Tam Hưng đã phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 24/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại thôn Hưng Giáo, tổ công tác phát hiện và bắt quả tang 9 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 75.550.000 đồng cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt giữ

Danh tính các đối tượng gồm: Lương Văn Bằng (SN 1990; trú tại Phủ Lãng, Bắc Ninh), Ngô Vi Trung (SN 1978; trú tại Đại Thanh, Hà Nội), Đặng Hồng Minh (SN 1978; trú tại Đại Mỗ, Hà Nội), Lê Công Hải (SN 1963; trú tại Bình Minh, Hà Nội), Vũ Văn Quang (SN 1985; trú tại Quảng Bị, Hà Nội), Tạ Quang Hợp (SN 1985; trú tại Tam Hưng, Hà Nội), Vũ Tuấn Đạt (SN 1984; trú tại Hiệp Cường, Hưng Yên), Trương Thanh Sáng (SN 1975; trú tại Bình Giang, An Giang), Lê Tiến Cầu (SN 1965; trú tại Tam Hưng, Hà Nội).

Qua đấu tranh khai thác, Công an xã Tam Hưng tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan, đồng thời mở rộng điều tra, thêm đối tượng ra đầu thú.

Đến ngày 4/5, Trương Hữu Tú (SN 1990; trú tại Dân Hòa, Hà Nội) đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận tham gia đánh bạc cùng nhóm trên vào ngày 24/4.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Đánh bạc”.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.