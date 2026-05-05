中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lãnh 15 năm tù vì dùng sổ đỏ giả để lừa đảo

Thứ Ba, 18:51, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dùng “sổ đỏ” giả để thế chấp vay tiền, Trần Thị Mười Bảy đã chiếm đoạt 520 triệu đồng của người quen. TAND TP.HCM vừa tuyên phạt bị cáo tổng cộng 15 năm tù cho hai tội danh.

Ngày 5/5, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Mười Bảy (49 tuổi), có thời gian từng làm Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Bình Dương) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là 15 năm tù. Đồng thời, tòa buộc bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại.

lanh 15 nam tu vi dung so do gia de lua dao hinh anh 1
Bị cáo Trần Thị Mười Bảy tại phiên tòa 

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, khoảng tháng 8/2018, Trần Thị Mười Bảy nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dù không có tài sản đảm bảo, bị cáo vẫn tìm cách tạo dựng hồ sơ giả để vay tiền của bà Nguyễn Thị Tâm.

Thời điểm này, bị cáo biết ông Thái Văn Q. đang rao bán hai thửa đất tại khu vực xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (nay là phường Bến Cát, TP.HCM). Lợi dụng uy tín khi từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương, bị cáo đã mượn được hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất “sổ đất” bản chính từ ông Q. với lý do tìm giúp người mua.

Sau khi có bản chính, Bảy liên hệ với một đối tượng trên mạng xã hội (không rõ lai lịch) để đặt làm giả hai "sổ đất” này với giá 1 triệu đồng.

Có giấy tờ giả trong tay, bị cáo tiếp tục tự lập hàng loạt tài liệu khác như hợp đồng ủy quyền, hợp đồng mua bán đất nhằm tạo lòng tin cho bà Tâm rằng mình đang giao dịch hợp pháp các thửa đất trên.

Tin tưởng vào các giấy tờ và chức vụ trước đây của Bảy, bà Tâm đã đồng ý cho vay tổng cộng 520 triệu đồng qua 3 lần giao dịch vào tháng 8 và tháng 9/2018. Toàn bộ số tiền này được bị cáo dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân, sau đó mất khả năng hoàn trả.

Đến hạn thanh toán, Trần Thị Mười Bảy không trả nợ. Hai bên sau đó có lập vi bằng xác nhận tổng số tiền vay (bao gồm cả các khoản nợ cũ) lên đến 1,45 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi bị yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ, bị cáo không chấp hành mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Lúc này, bà Tâm mới làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo đến cơ quan công an.

Cơ quan chức năng kết luận, hai sổ đất mà bị cáo dùng để thế chấp là giả, được tạo ra bằng phương pháp in phun màu. Ngoài ra, toàn bộ chữ ký, dấu vân tay trong các hợp đồng mua bán và ủy quyền đều do chính bị cáo tự tạo lập, không phải của những người có tên liên quan.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: Sử dụng sổ đỏ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản cựu phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ Bình Dương xét xử vụ án
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tái thẩm vụ nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ dùng sổ giả vay tiền
Tái thẩm vụ nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ dùng sổ giả vay tiền

VOV.VN - Ủy ban Thẩm phán TAND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 13 về việc hủy Quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự trong vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản trị giá 1,45 tỷ đồng giữa bà Nguyễn Thị Tâm và bà Trần Thị Mười Bảy, do xuất hiện tình tiết mới có dấu hiệu hình sự làm thay đổi bản chất vụ án.

Tái thẩm vụ nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ dùng sổ giả vay tiền

Tái thẩm vụ nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ dùng sổ giả vay tiền

VOV.VN - Ủy ban Thẩm phán TAND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 13 về việc hủy Quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự trong vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản trị giá 1,45 tỷ đồng giữa bà Nguyễn Thị Tâm và bà Trần Thị Mười Bảy, do xuất hiện tình tiết mới có dấu hiệu hình sự làm thay đổi bản chất vụ án.

Vụ 16 sổ đỏ giả lừa gần 6,2 tỷ đồng: Cựu cán bộ ngân hàng kêu oan, tòa trả hồ sơ
Vụ 16 sổ đỏ giả lừa gần 6,2 tỷ đồng: Cựu cán bộ ngân hàng kêu oan, tòa trả hồ sơ

VOV.VN - Dùng thủ đoạn tinh vi làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) để chiếm đoạt gần 6,2 tỷ đồng, Nguyễn Thị Khánh cùng 4 cựu cán bộ chi nhánh Ngân hàng Agribank, hầu tòa tại TAND tỉnh Đồng Nai, vào ngày 6/2. Tuy nhiên, nhiều tình tiết mới phát sinh đã khiến HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra.

Vụ 16 sổ đỏ giả lừa gần 6,2 tỷ đồng: Cựu cán bộ ngân hàng kêu oan, tòa trả hồ sơ

Vụ 16 sổ đỏ giả lừa gần 6,2 tỷ đồng: Cựu cán bộ ngân hàng kêu oan, tòa trả hồ sơ

VOV.VN - Dùng thủ đoạn tinh vi làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) để chiếm đoạt gần 6,2 tỷ đồng, Nguyễn Thị Khánh cùng 4 cựu cán bộ chi nhánh Ngân hàng Agribank, hầu tòa tại TAND tỉnh Đồng Nai, vào ngày 6/2. Tuy nhiên, nhiều tình tiết mới phát sinh đã khiến HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật