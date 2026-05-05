Lãnh 15 năm tù vì dùng sổ đỏ giả để lừa đảo

Ngày 5/5, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Mười Bảy (49 tuổi), có thời gian từng làm Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Bình Dương) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là 15 năm tù. Đồng thời, tòa buộc bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại.

Bị cáo Trần Thị Mười Bảy tại phiên tòa

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, khoảng tháng 8/2018, Trần Thị Mười Bảy nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dù không có tài sản đảm bảo, bị cáo vẫn tìm cách tạo dựng hồ sơ giả để vay tiền của bà Nguyễn Thị Tâm.

Thời điểm này, bị cáo biết ông Thái Văn Q. đang rao bán hai thửa đất tại khu vực xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (nay là phường Bến Cát, TP.HCM). Lợi dụng uy tín khi từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương, bị cáo đã mượn được hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất “sổ đất” bản chính từ ông Q. với lý do tìm giúp người mua.

Sau khi có bản chính, Bảy liên hệ với một đối tượng trên mạng xã hội (không rõ lai lịch) để đặt làm giả hai "sổ đất” này với giá 1 triệu đồng.

Có giấy tờ giả trong tay, bị cáo tiếp tục tự lập hàng loạt tài liệu khác như hợp đồng ủy quyền, hợp đồng mua bán đất nhằm tạo lòng tin cho bà Tâm rằng mình đang giao dịch hợp pháp các thửa đất trên.

Tin tưởng vào các giấy tờ và chức vụ trước đây của Bảy, bà Tâm đã đồng ý cho vay tổng cộng 520 triệu đồng qua 3 lần giao dịch vào tháng 8 và tháng 9/2018. Toàn bộ số tiền này được bị cáo dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân, sau đó mất khả năng hoàn trả.

Đến hạn thanh toán, Trần Thị Mười Bảy không trả nợ. Hai bên sau đó có lập vi bằng xác nhận tổng số tiền vay (bao gồm cả các khoản nợ cũ) lên đến 1,45 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi bị yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ, bị cáo không chấp hành mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Lúc này, bà Tâm mới làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo đến cơ quan công an.

Cơ quan chức năng kết luận, hai sổ đất mà bị cáo dùng để thế chấp là giả, được tạo ra bằng phương pháp in phun màu. Ngoài ra, toàn bộ chữ ký, dấu vân tay trong các hợp đồng mua bán và ủy quyền đều do chính bị cáo tự tạo lập, không phải của những người có tên liên quan.