Xét xử vụ khủng bố ở Đắk Lắk: Các bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố đúng tội

Nguyên nhân sâu xa vụ khủng bố ở Đắk Lắk

"Gốc rễ của vụ việc xảy ra ở Đắk Lắk vẫn là do những vấn đề kinh tế - xã hội, do phân hóa giàu nghèo, do quản lý đất đai, do xây dựng hệ thống chính trị và cuối cùng là một số nguyên nhân khác về quản lý an ninh trật tự ở cơ sở", Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ.