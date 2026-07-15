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Xét xử vụ án 44 bị cáo hỗn chiến bằng hung khí nguy hiểm tại Cà Mau

Thứ Tư, 15:46, 15/07/2026
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VOV.VN - Tòa án nhân dân khu vực 1, tỉnh Cà Mau đang tiến hành phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với 44 bị cáo liên quan đến vụ hỗn chiến bằng dao tự chế và bom xăng xảy ra trên địa bàn thành phố Cà Mau (cũ).

Đây là vụ án gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự địa phương, quy tụ hàng chục thanh thiếu niên tham gia giải quyết mâu thuẫn cá nhân bằng bạo lực.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân, mâu thuẫn phát sinh giữa hai đối tượng là H.V.T (18 tuổi, ngụ phường Tân Thành) và D.T.H (18 tuổi, ngụ phường Lý Văn Lâm). Hai bên hẹn gặp nhau tại đường Lê Duẩn, phường An Xuyên để giải quyết mâu thuẫn vào rạng sáng ngày 15/2/2025.

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Phiên tòa đang tiếp tục diễn ra

Để chuẩn bị cho cuộc hẹn, cả hai đã dùng mạng xã hội kêu gọi, lôi kéo hàng chục đồng bọn tham gia, đồng thời chuẩn bị sẵn nhiều hung khí nguy hiểm gồm dao tự chế dài khoảng 1m, chỉa, vỏ chai bia và bom xăng tự chế.

Khi giáp mặt tại điểm hẹn, nhóm của H.V.T xông vào tấn công nhưng bị nhóm của D.T.H ném bom xăng áp đảo nên phải bỏ chạy. Ngay sau đó, nhận thấy đối phương hết bom xăng, nhóm của H.V.T quay lại truy đuổi khiến nhóm đối thủ tháo chạy nhiều hướng.

Trong lúc hỗn chiến, bị cáo L.T (20 tuổi, ngụ phường Lý Văn Lâm) đã dùng dao chém trúng đầu và ném dao trúng gót chân của D.H.B (18 tuổi) khiến nạn nhân ngã xuống kênh, thương tích sau đó được Trung tâm Pháp y tỉnh Cà Mau giám định lên tới 35%.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo thuộc cả hai nhóm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan tố tụng cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho một số bị cáo như chủ động bồi thường, khắc phục hậu quả và có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 đã quyết định truy tố H.V.T, L.T cùng 16 bị cáo khác về tội "Cố ý gây thương tích". H.V.T và nhiều đồng phạm của cả hai nhóm cũng bị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án phức tạp này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 16/7.

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Bắt nhóm đối tượng hỗn chiến trong đêm khiến 3 người nhập viện ở Đà Nẵng

Từ mâu thuẫn khi lưu thông trên đường, hai nhóm thiếu niên ở Đà Nẵng đã mang theo dao tự chế, bình xịt hơi cay và nhiều vỏ chai thủy tinh để truy đuổi, tấn công nhau trên tuyến ĐT607, gây náo loạn giao thông. Vụ việc khiến nhiều người bị thương nặng, 3 đối tượng vừa bị khởi tố, trong đó 2 người bị bắt tạm giam.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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