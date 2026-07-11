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23 bị cáo lĩnh án tù vì hỗn chiến bằng hung khí ở Cà Mau

Thứ Bảy, 20:08, 11/07/2026
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VOV.VN - TAND khu vực 1 – Cà Mau tuyên phạt 23 bị cáo từ 1 năm 3 tháng đến 4 năm tù về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích" sau vụ hỗn chiến bằng nhiều hung khí xuất phát từ mâu thuẫn trên Facebook.

TAND khu vực 1 – Cà Mau vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Mai Hữu Lộc (SN 2007, ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) và 22 đồng phạm về tội “Gây rối trật tự công cộng” và tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook giữa Mai Hữu Lộc và Hồ Trọng Nghĩa (SN 1999, ngụ phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) nên cả hai hẹn đánh nhau giải quyết mâu thuẫn lúc 3 giờ ngày 14/4/2025 tại cầu Phụng Hiệp thuộc khóm 1, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.

23 bi cao linh an tu vi hon chien bang hung khi o ca mau hinh anh 1
HĐXX tuyên án các bị cáo

Nhóm của Mai Hữu Lộc gồm: Mai Hữu Lộc, Đỗ Hoàng Tiến, Trương Phúc Hậu, Trương Nhất Nguyên, Phan Hùng Hải, Nguyễn Tấn Sang, Đỗ Chí Tâm, Đỗ Ngọc Thanh Tiến, Dương Trung Hiếu, Lâm Chí Nguyên, Phạm Vĩ Kiệt, Nguyễn Hoàng Khang, Phan Vi Tâm, Hoàng Văn Phong, Võ Văn Trọn, P.V.N và L.M.K.

Nhóm Hồ Trọng Nghĩa gồm: Hồ Trọng Nghĩa, Phạm Việt Thái, Lê Văn Thôi, Nguyễn Tấn Dũng, Bạch Trọng Tính, Huỳnh Văn Luân, Đặng Minh Kha, Trần Phước Vỉ, Trần Chí Thiện, T.V.C cùng khoảng 10 đối tượng (chưa xác định được nhân thân).

Tại đây, các bị cáo đã tụ tập, sử dụng hung khí (dao tự chế, chĩa, rựa, ống tuýp, bom xăng, vỏ chai thuỷ tinh…) đánh nhau trên cầu Phụng Hiệp thuộc khóm 1, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trong khi đánh nhau, Phạm Việt Thái, Bạch Trọng Tính, Nguyễn Tấn Dũng và 1 đối tượng (chưa xác định được nhân thân) dùng hung khí chém Nguyễn Tấn Sang gây thương tích với tỷ lệ 13%.

Trong vụ án, hành vi của P.V.N, L.M.K và T.V.C do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không đặt ra xem xét xử lý.

Đối với Võ Văn Trọn, quá trình điều tra bị can bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra Quyết định truy nã đối với bị can, tách vụ án xử lý sau.

Tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cải. Đồng thời, các bị cáo gây thương tích đã đồng ý bồi thường cho nạn nhân.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm, đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác, xâm phạm trật tự an toàn xã hội.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, đánh giá tính chất, mức độ, hành vi phạm tội và hậu quả của từng bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên phạt hình phạt 23 bị cáo cao nhất là 4 năm tù và thấp nhất là 1 năm 3 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” và tội “Cố ý gây thương tích”.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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